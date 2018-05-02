СМИ: Пять британских клубов проявляют интерес к форварду «Рубина» Азмуну

Пять британских клубов проявляют интерес к 23-летнему нападающему российского «Рубина» и сборной Ирана по футболу Сердару Азмуну.

Об этом сообщает сайт Teamtalk.com.

В число претендентов на иранского форварда входят английские «Вулверхэмптон», «Эвертон», «Лестер» и «Фулхэм», а также шотландский «Селтик». Фаворитом в борьбе за Азмуна называют «волков», досрочно квалифицировавшихся в Английскую премьер-лигу на следующий сезон.

В текущем чемпионате Российской футбольной премьер-лиги Сердар отыграл 24 матча, в которых забил четыре мяча и совершил три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Вулверхэмптон» досрочно одержал победу в Чемпионшипе и квалифицировался в АПЛ.