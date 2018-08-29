«Жизнь между гимном и адом»: олимпийский чемпион 1988 года из ГДР признался в употреблении допинга

Олимпийский чемпион по лёгкой атлетике 1988 года в составе сборной ГДР Кристиан Шенк признался в употреблении допинга. В начале сентября планируется выход его автобиографии под названием «Трещина: моя жизнь между гимном и адом», в которой бывший десятиборец рассказал о своей профессиональной карьере, а также о трудностях, с которыми он столкнулся после её завершения. На протяжении долгого времени спортсмен страдал от депрессии и биполярного расстройства личности, что могло быть следствием применения запрещённых препаратов.

Олимпийский чемпион по десятиборью в составе сборной ГДР по лёгкой атлетике Кристиан Шенк признался в употреблении допинга спустя 24 года после завершения карьеры. 3 сентября в свет выходит его автобиография под названием «Трещина: моя жизнь между гимном и адом», в которой легкоатлет раскрыл подробности своей жизни, включая период, когда он намеренно шёл на нарушение спортивных правил.

Сейчас все привыкли к тому, что спортсмены, пойманные на употреблении запрещённых препаратов, практически сразу отстраняются от соревнований, а главным наказанием для них является потеря лучших с точки зрения физической формы лет. Вина части атлетов раскрывается спустя некоторое время после ухода из спорта. Так, например, произошло с американским велогонщиком Лэнсом Армстронгом, получившим дисквалификацию и лишённом всех наград лишь на закате карьеры.

Однако отсутствие развитой антидопинговой системы в прошлом привело к тому, что иногда случаи употребления запрещённых препаратов становятся достоянием общественности лишь спустя несколько десятилетий. И чаще всего это происходит благодаря признаниям самих нарушителей

Подобную ситуацию описывает в своей автобиографии и Шенк. Пик его карьеры пришёлся на конец 1980-х — начало 1990-х годов XX века, когда он поочерёдно выиграл золотую медаль Олимпийских игр в Сеуле, а также бронзовые медали чемпионата Европы в Сплите и чемпионата мира в Токио. В 1993 году на соревнованиях в Штутгарте легкоатлет набрал рекордные для себя 8500 очков, благодаря чему до сих пор входит в число лучших десятиборцев Германии в истории.

После завершения спортивной карьеры Шенк работал на телевидении, занимался общественной и предпринимательской деятельностью, а также активно участвовал в благотворительности, используя свою популярность, чтобы помочь детям-сиротам, а также людям, попавшим в сложные жизненные ситуации и страдающим от депрессии. Кроме того, олимпийский чемпион проводил семинары, на которых рассказывал о влиянии запрещённых препаратов на организм человека.

Как оказалось, в жизни самого атлета не всё было так гладко, однако его проблемы начались ещё в середине 1980-х годов. Находясь в составе сборной, он стал частью системы, разработанной немецкими врачами для улучшения спортивных результатов. По его признанию, изначально он не отдавал себе отчёт в том, что происходит что-то незаконное. Однако когда ситуация прояснилась, Шенк не прекратил употребление допинга, так как у него появились реальные шансы на завоевание самых высоких наград.

«Для меня это было сравнимо с выходом на новый уровень. Принимая таблетки, я понимал, что получаю место в команде, за которую должен был выступать ещё лучше», — приводит слова Шенка NBC Sports.

Уже на тот момент у антидопинговых служб возникли вопросы к десятиборцу, однако до недавнего времени он не признавал свою вину, поэтому все расследования заходили в тупик. После объединения Германии в 1990 году Шенк постоянно находился под подозрением, однако уже тогда доказать что-либо было практически невозможно.

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«Сначала я полностью отрицал факт применения запрещённых препаратов. Затем мои заявления стали менее категоричными. Я говорил, что умышленно не делал ничего противозаконного. В обоих случаях это была ложь», — признался бывший атлет.

На тот момент никто не осознавал, к каким последствиям может привести употребление допинга. После окончания спортивной карьеры внешне успешный Шенк, которого с лёгкостью можно было назвать примером для подражания, столкнулся с серьёзными психологическими проблемами. Их связь с применением запрещённых препаратов не установлена, однако чувство подавленности, от которого на протяжении долгого времени страдал экс-десятиборец, едва не стоило ему жизни.

«Моя депрессия была настолько глубокой, что в какой-то момент я начал задумываться о том, чтобы покончить жизнь самоубийством», — рассказал спортсмен в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Кроме того, в 2009 году у Шенка диагностировали ещё одно тяжёлое заболевание — биполярное расстройство личности. Оно привело к тому, что в какой-то момент Шенк начал представлять себя Анисом Амри, совершившим террористический акт в 2016 году на рождественской ярмарке в Берлине. Однажды бывший спортсмен начал убегать от полиции, так как решил, что она хочет арестовать именно его.

«Я полностью идентифицировал себя с убийцей с площади Брайтшайдплатц. Это был настоящий кошмар. Ни я, ни мои врачи до сих пор не могут дать этому объяснения», — приводит слова Шенка Bild.

Несмотря на все психологические проблемы, преследовавшие олимпийского чемпиона на протяжении последнего времени, он нашёл в себе силы рассказать о своей жизни, рискуя лишиться всех наград, а также уважения соотечественников.