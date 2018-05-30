«Самым важным шагом для нас станет совместная работа с МОК»: Поздняков о задачах ОКР и перспективах российского спорта

Государству необходимо полностью менять антидопинговую программу, прививать спортсменам культуру неприятия запрещённых препаратов с юных лет. Об этом после избрания заявил новый президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. По мнению функционера, организация сделает всё возможное для улучшения отношений с Международным олимпийским комитетом. С оптимизмом на будущее российского спорта смотрит и почётный глава организации Александр Жуков.

«Одним из важнейших приоритетов для ОКР является попадание сборной России на олимпийские игры»

— За вас проголосовало 78% делегатов. Ожидали ли подобного перевеса?

— Я очень серьёзно готовился к выборам, поэтому преимущество над оппонентом не стало для меня сюрпризом.

— Какие первые шаги будут предприняты вами на посту президента ОКР?

— Самым важным шагом для нас станет совместная работа с МОК и программой «Олимпийская солидарность», наполнению которой будут посвящены ближайшие четыре года. Отправной точкой в этом вопросе станет развитие антидопинговой культуры в России. Что касается спорта высших достижений, то здесь мы планируем стать равными партнёрами с министерством, которое в данной сфере выступает от лица государства.

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— Какие меры будут предприняты ОКР в ближайшее время?

— На сегодняшний день готовится целый комплекс мер, основная часть которых будет носить обучающий характер. Особое внимание мы уделим самой юной аудитории, так как считаем, что культуру неприятия запрещённых препаратов необходимо прививать спортсменам с раннего возраста. Этим целям будет служить форум юных олимпийцев, который пройдёт 1 июня. Безусловно, данная работа должна проводиться комплексно на различных уровнях. Поэтому в нашу деятельность будут активно вовлечены федерации и региональные организации.

— Что будет сделано для возвращения доверия со стороны международных организаций?

— Я уверен, что доверие всегда зависит от конкретных поступков. Поэтому все запланированные мероприятия будут проводиться под эгидой МОК с участием ВАДА, а также антидопинговых экспертов не только дружественных нам стран, но и тех, кто пока выступает на противоположной стороне.

— Насколько обновилась команда ОКР?

— Могу сказать, что комитет — большая и дружная семья. Однако уже существующего количества человек будет недостаточно для решения поставленных задач. В связи с этим в ближайшее время рабочая комиссия внесёт изменения в свод правил ОКР для того, чтобы все те, кто неравнодушен к олимпийскому движению и чистому спорту, смогли работать с нами на постоянной основе.

— Что можете сказать о перспективах Олимпиады 2020 года?

— Не буду ничего говорить о спортивных перспективах, так как организация не ставит медального плана перед спортсменами. Однако можно с уверенностью сказать, что одним из важнейших приоритетов для нас является попадание сборной России на игры.

«Россия — большая спортивная держава, которой необходимо занимать своё место в международных организациях»

Вслед за Станиславом Поздняковым на вопросы журналистов ответил Александр Жуков. Почётный президент ОКР позитивно оценил результаты выборов главы организации и выразил надежду на то, что Россия сможет вернуть себе членство в МОК.

— Состоится ли формальная передача дел ОКР новому президенту?

— Станислав Алексеевич уже два года находится в структуре организации, поэтому он хорошо осведомлён обо всём происходящем как на внутреннем, так и на международных уровнях.

Новая программа будет отличаться не только преемственностью по отношению к предыдущей деятельности комитета, но и большим количеством новых идей и планов.

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— По вашему мнению, удастся ли президенту сохранить членство в МОК?

— Россия — большая спортивная держава, которой необходимо занимать своё место в международных организациях. Поэтому я уверен, что новый президент сумеет сделать всё возможное, чтобы вновь стать членом Международного олимпийского комитета.

— Собираетесь ли в дальнейшем участвовать в деятельности организации?

— Да, я бы хотел остаться частью российского спорта. Для меня огромной честью является то, что мои коллеги назвали меня почётным президентом ОКР и положительно оценили мою работу за восьмилетний период. Существует два направления, по которым я планирую работать в будущем: во-первых, это создание современного олимпийского музея на территории ВДНХ, а во-вторых, развитие нашего Интернет-портала, поиск информации и сотрудничество с телевизионным каналом МОК.