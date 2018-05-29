Поздняков заявил, что борьба с допингом должна стать приоритетом ОКР
«Мы готовим комплекс мер противодействия допингу, и основное направление — пропагандистский и обучающий характер. Мы проведём форум юных олимпийцев, чтобы программа антидопинга прививалась с самого детства. Эта борьба должна быть нашим приоритетом на ближайшее время», — заявил Поздняков.
Он отметил, что вся деятельность, осуществляемая для борьбы с допингом, будет проходить под эгидой Международного олимпийского комитета, а также при участии экспертов Всемирного антидопингового агентства.
«Мы будем приглашать не только тех, кто нам дружественен. Нам важно восстановить доверие к ОКР. Олимпийский комитет обновится в той степени, в которой необходимо для решения наших задач», — добавил глава ОКР.
Ранее Поздняков назвал участие российских спортсменов в Олимпийских играх в полном составе одной из главных задач ОКР.