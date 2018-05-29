Поздняков заявил, что борьба с допингом должна стать приоритетом ОКР

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что борьба с использованием спортсменами запрещённых препаратов должна стать одним из приоритетных направлений в деятельности организации.

«Мы готовим комплекс мер противодействия допингу, и основное направление — пропагандистский и обучающий характер. Мы проведём форум юных олимпийцев, чтобы программа антидопинга прививалась с самого детства. Эта борьба должна быть нашим приоритетом на ближайшее время», — заявил Поздняков.

Он отметил, что вся деятельность, осуществляемая для борьбы с допингом, будет проходить под эгидой Международного олимпийского комитета, а также при участии экспертов Всемирного антидопингового агентства.

«Мы будем приглашать не только тех, кто нам дружественен. Нам важно восстановить доверие к ОКР. Олимпийский комитет обновится в той степени, в которой необходимо для решения наших задач», — добавил глава ОКР.

Ранее Поздняков назвал участие российских спортсменов в Олимпийских играх в полном составе одной из главных задач ОКР.

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