Поздняков назвал участие российских спортсменов в ОИ в полном составе одной из главных задач ОКР

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что одной из главных задач организации является выступление российских спортсменов на Олимпийских играх в полном составе.

«Возвращение доверия нашему спорту зависит от конкретных поступков. Все мероприятия будут проходить под эгидой Международного олимпийского комитета», — заявил Поздняков.

Он отметил, что ОКР уделит пристальное внимание возвращению доверия международной спортивной общественности к российскому спорту.

«Участие нашей сборной в полном составе в Играх находится в числе приоритетных наших задач», — добавил глава ОКР.

Ранее стало известно, что Поздняков был избран новым президентом ОКР.

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