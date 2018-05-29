Поздняков назвал участие российских спортсменов в ОИ в полном составе одной из главных задач ОКР

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что одной из главных задач организации является выступление российских спортсменов на Олимпийских играх в полном составе.

«Возвращение доверия нашему спорту зависит от конкретных поступков. Все мероприятия будут проходить под эгидой Международного олимпийского комитета», — заявил Поздняков. Он отметил, что ОКР уделит пристальное внимание возвращению доверия международной спортивной общественности к российскому спорту. «Участие нашей сборной в полном составе в Играх находится в числе приоритетных наших задач», — добавил глава ОКР. Ранее стало известно, что Поздняков был избран новым президентом ОКР.