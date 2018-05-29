Поздняков назвал участие российских спортсменов в ОИ в полном составе одной из главных задач ОКР
«Возвращение доверия нашему спорту зависит от конкретных поступков. Все мероприятия будут проходить под эгидой Международного олимпийского комитета», — заявил Поздняков.
Он отметил, что ОКР уделит пристальное внимание возвращению доверия международной спортивной общественности к российскому спорту.
«Участие нашей сборной в полном составе в Играх находится в числе приоритетных наших задач», — добавил глава ОКР.
Ранее стало известно, что Поздняков был избран новым президентом ОКР.