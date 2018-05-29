Станислав Поздняков избран новым президентом Олимпийского комитета России

Олимпийское собрание избрало четырёхкратного олимпийского чемпиона по фехтованию Станислава Позднякова на должность президента Олимпийского комитета России (ОКР).

Об этом сообщает ТАСС.

Поздняков избран на четыре года. Его единственным конкурентом на выборах был Александр Попов.

Ранее в Москве началось Олимпийское собрание, по итогам которого, как сообщалось, будет избран новый глава ОКР.