Станислав Поздняков избран новым президентом Олимпийского комитета России
Олимпийское собрание избрало четырёхкратного олимпийского чемпиона по фехтованию Станислава Позднякова на должность президента Олимпийского комитета России (ОКР).
- © РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
Поздняков избран на четыре года. Его единственным конкурентом на выборах был Александр Попов.
Ранее в Москве началось Олимпийское собрание, по итогам которого, как сообщалось, будет избран новый глава ОКР.
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