Станислав Поздняков избран новым президентом Олимпийского комитета России

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Олимпийское собрание избрало четырёхкратного олимпийского чемпиона по фехтованию Станислава Позднякова на должность президента Олимпийского комитета России (ОКР).
Станислав Поздняков избран новым президентом Олимпийского комитета России
  • © РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

Поздняков избран на четыре года. Его единственным конкурентом на выборах был Александр Попов.

Ранее в Москве началось Олимпийское собрание, по итогам которого, как сообщалось, будет избран новый глава ОКР.

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