В Москве началось Олимпийское собрание, по итогам которого изберут нового главу ОКР

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В Москве началось Олимпийское собрание, по итогам которого изберут нового главу Олимпийского комитета России (ОКР).

На выборах президента ОКР представлены два кандидата — четырёхкратный олимпийский чемпион по фехтованию Станислав Поздняков и четырёхкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов.

На собрании также присутствуют Николай Толстых, Шамиль Тарпищев, Владимир Драчёв, Никита Симонян, Александр Легков, Софья Великая, Елена Вяльбе, а также бывший глава ОКР Александр Жуков, сообщает «Матч ТВ».

Ранее кандидат в президенты ОКР Станислав Поздняков выразил уверенность, что Россия увеличит своё представительство в Международном олимпийском комитете (МОК).

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