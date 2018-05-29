В Москве началось Олимпийское собрание, по итогам которого изберут нового главу ОКР

В Москве началось Олимпийское собрание, по итогам которого изберут нового главу Олимпийского комитета России (ОКР).

На выборах президента ОКР представлены два кандидата — четырёхкратный олимпийский чемпион по фехтованию Станислав Поздняков и четырёхкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов.

На собрании также присутствуют Николай Толстых, Шамиль Тарпищев, Владимир Драчёв, Никита Симонян, Александр Легков, Софья Великая, Елена Вяльбе, а также бывший глава ОКР Александр Жуков, сообщает «Матч ТВ».

Ранее кандидат в президенты ОКР Станислав Поздняков выразил уверенность, что Россия увеличит своё представительство в Международном олимпийском комитете (МОК).