Поздняков готов стать членом МОК
На данный момент Россию представляют в МОК Елена Исинбаева и Шамиль Тарпищев.
«Думаю, это произойдёт в достаточно сжатые сроки. Мы, большой национальный комитет, начали эту работу давно. Просто для этих движений был не самый лучший фон, но сейчас это один из вопросов текущей повестки», — цитирует Позднякова ТАСС.
Он также выразил готовность выдвинуть свою кандидатуру в МОК.
«Готов. Почему нет?» — заявил Поздняков.
Ранее Поздняков рассказал, как относится к своему оппоненту на выборах Александру Попову.