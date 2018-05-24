Поздняков готов стать членом МОК

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Кандидат в президенты Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков уверен, что Россия увеличит своё представительство в Международном олимпийском комитете (МОК).

На данный момент Россию представляют в МОК Елена Исинбаева и Шамиль Тарпищев.

«Думаю, это произойдёт в достаточно сжатые сроки. Мы, большой национальный комитет, начали эту работу давно. Просто для этих движений был не самый лучший фон, но сейчас это один из вопросов текущей повестки», — цитирует Позднякова ТАСС.

Он также выразил готовность выдвинуть свою кандидатуру в МОК.

«Готов. Почему нет?» — заявил Поздняков.

Ранее Поздняков рассказал, как относится к своему оппоненту на выборах Александру Попову.

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