Поздняков рассказал, как относится к своему оппоненту на выборах главы ОКР Попову

Кандидат в президенты Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, как относится к своему оппоненту на выборах Александру Попову.

«Хорошо, мы знакомы практически всю свою спортивную жизнь. Я занимался фехтованием, которое является единоборством. В борьбе с соперником ты обогащаешь свои знания, так что я рад, что он заявился в последний момент, создал конкурентную основу выборам», — цитирует Позднякова ТАСС.

Он также изъявил готовность сотрудничать с Поповым в дальнейшем вне зависимости от исхода выборов.

Ранее кандидат на пост президента ОКР Александр Попов рассказал, какие задачи должны быть поставлены перед новым руководством организации.