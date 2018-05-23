Попов: необходим отдельный закон для ОКР

Кандидат на пост президента Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Попов рассказал, какие задачи должны быть поставлены перед новым руководством организации.

«Во-первых, нужно добиться восстановления в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и антидопинговой лаборатории. Далее нужно наладить работу с национальными федерациями и международными спортивными организациями», — цитирует Попова ТАСС.

Он также отметил, что необходим закон об ОКР для регулирования и регламентации его работы.

«Спортсмены должны получать качественную юридическую помощь. Также ОКР нужно усилить маркетинговую работу. Кроме того, по моему мнению, необходим отдельный закон об ОКР, который регламентировал бы его работу», — добавил Попов.

Ранее Попов заявил, что получение доступа Всемирного антидопингового агентства (WADA) к базе данных Московской антидопинговой лаборатории грозит началом очередных разбирательств вокруг российского спорта.