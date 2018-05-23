Попов считает, что Россия находится под угрозой новой порции допинговых расследований перед ОИ-2020

Кандидат в президенты Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Попов заявил, что получение доступа Всемирного антидопингового агентства (WADA) к базе данных московской антидопинговой лаборатории грозит началом очередных разбирательств вокруг российского спорта.

«Была украдена практически вся наша база данных. Чем это грозит, я думаю, вы понимаете. Это начало третьей серии триллера, в которой Россия будет играть главную роль», — цитирует Попова ТАСС.

Он считает, что у России остался максимум год, чтобы решить вопросы до летних Олимпийских игр 2020 года в Токио.

«Как вы думаете, у нас есть время на раскачку? Я думаю, что нет. Следующие Игры будут летними, и мы должны объединиться и двигаться вперёд одним фронтом, потому что по одному нас перещёлкают», — добавил Попов.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) не нашла достаточных доказательств того, что российские футболисты нарушали антидопинговые правила, и закрыла дело.