Попов считает, что Россия находится под угрозой новой порции допинговых расследований перед ОИ-2020
«Была украдена практически вся наша база данных. Чем это грозит, я думаю, вы понимаете. Это начало третьей серии триллера, в которой Россия будет играть главную роль», — цитирует Попова ТАСС.
Он считает, что у России остался максимум год, чтобы решить вопросы до летних Олимпийских игр 2020 года в Токио.
«Как вы думаете, у нас есть время на раскачку? Я думаю, что нет. Следующие Игры будут летними, и мы должны объединиться и двигаться вперёд одним фронтом, потому что по одному нас перещёлкают», — добавил Попов.
Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) не нашла достаточных доказательств того, что российские футболисты нарушали антидопинговые правила, и закрыла дело.