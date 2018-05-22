ФИФА не нашла доказательств нарушений российскими футболистами допинговых правил

Международная федерация футбола (ФИФА) не нашла достаточных доказательств того, что российские футболисты нарушали антидопинговые правила, и закрыла дело.

Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

ФИФА после публикации расследования Ричарда Макларена провела проверку возможных нарушений.

Отмечается, что ни в одном из допинг-образцов из московской лаборатории не было выявлено отклонений или подмены содержимого.

Ранее немецкий журналист Хайо Зеппельт заявил, что у футболистов нынешней сборной России были неоднозначные допинг-пробы.