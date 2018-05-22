Зеппельт заявил, что у футболистов нынешней сборной России были неоднозначные допинг-пробы

Немецкий журналист Хайо Зеппельт рассказал о том, что футболисты из нынешнего состава сборной России имели неоднозначные допинг-пробы.

«В 2014 году, после первых разоблачений в фильме ARD о государственной программе допинга в лёгкой атлетике, WADA провело рейд в московской антидопинговой лаборатории, и тогда было конфисковано более трёх тысяч проб представителей разных видов спорта, среди них были и пробы футболистов», — приводит слова Зеппельта Deutsche Welle.

Журналист отметил, что в 2014 году там были найдены пробы игроков, которые находятся в заявке сборной России на чемпионат мира.

«В этом и заключается вопрос. ФИФА заявила, что провела какие-то тесты. На прошлой неделе мы задали им вопрос, провели ли они повторное тестирование на все запрещённые вещества и методы, но не получили ответа», — добавил Зеппельт.

Он подчеркнул, что не будет комментировать имена, так как речь идёт о серьёзных подозрениях, а не о доказательствах.

Ранее сообщалось, что Зеппельт допущен к въезду в Россию на ЧМ по футболу в виде исключения.