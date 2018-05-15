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Зеппельт допущен к въезду в Россию на ЧМ по футболу в виде исключения

15 мая 2018, 16:35

Пресс-атташе посольства России в Германии Денис Микерин сообщил, что немецкий журналист Хайо Зеппельт был допущен к въезду в Россию для работы на чемпионате мира 2018 года в качестве исключения.

Зеппельт на основании судебного решения был внесён в список нежелательных для въезда в Россию лиц.

«Зеппельт действительно на основании судебного решения России был включён в список нежелательных лиц для въезда на территорию России. Данная его поездка на чемпионат будет являться исключением, и исключение это обусловлено как раз проведением чемпионата и аккредитацией ФИФА», — приводит слова Микерина РИА Новости.

Он подчеркнул, что Россия обладает «абсолютно суверенным правом» устанавливать список лиц для запрета на въезд на территорию страны. При этом, по словам Микерина, судебное решение остаётся в силе.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России примет меры для допроса немецкого журналиста Хайо Зеппельта по уголовному делу в отношении бывшего и. о. директора ФГУП «Антидопинговый центр» Григория Родченкова.

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