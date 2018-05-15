СК намерен допросить немецкого журналиста Зеппельта по делу Родченкова

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Следственный комитет России примет меры для допроса немецкого журналиста Хайо Зеппельта по уголовному делу в отношении бывшего и. о. директора ФГУП «Антидопинговый центр» Григория Родченкова.
СК намерен допросить немецкого журналиста Зеппельта по делу Родченкова
  • РИА Новости

Об этом говорится в заявлении ведомства.

«В том случае, если Хайо Зеппельт окажется на территории Российской Федерации, СКР вновь примет меры к его допросу по обстоятельствам, которые ему стали известны при подготовке документального фильма о якобы имевших место злоупотреблениях российских спортсменов», — отметила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Ранее депутат Госдумы, президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв прокомментировал заявление немецкого журналиста Хайо Зеппельта о существовании 9 тыс. положительных допинг-проб российских спортсменов.

Хайо Зеппельт является автором нескольких показанных на канале ARD фильмов на тему злоупотребления допингом в российском спорте.

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