СМИ: Немецкому журналисту Зеппельту отказано во въезде в Россию на время ЧМ-2018

Российские власти якобы отказали немецкому журналисту Хайо Зеппельту, известному своими антидопинговыми расследованиями, во въезде в страну на время чемпионата мира по футболу.

Об этом сообщает сайт телеканала ARD, с которым сотрудничает журналист.

Отмечается, что Зеппельт, снявший несколько фильмов о допинге в российском спорте, находится «в списке персон нон грата». Иных подробностей ситуации руководство канала пока не раскрывает.

Ранее президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищев назвал Зеппельта «продажным журналистом».