МИД Германии подтвердил предоставление визы журналисту Зеппельту для работы на ЧМ-2018

МИД Германии подтвердил предоставление визы журналисту Хайо Зеппельту для работы на чемпионате мира 2018 года по футболу в России.

«Российская сторона проинформировала нас только что, что Хайо Зеппельт сможет как минимум приехать на ЧМ», — написал глава МИД ФРГ Хайко Маас в своём Twitter.

Он также добавил, что в ведомстве продолжат работать над свободным освещением событий.

Ранее немецкие СМИ сообщали, что российские власти якобы отказали Зеппельту, известному своими антидопинговыми расследованиями, во въезде в страну на время чемпионата мира по футболу.