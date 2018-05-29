Жуков рассказал, чем будет заниматься на должности почётного президента ОКР
«Есть как минимум два направления, которые мне хотелось бы продвинуть. Первое — создание современного интерактивного Олимпийского музея, который был бы полностью открыт для публики и в котором люди могли бы общаться с нашими спортсменами и болеть за них», — заявил Жуков.
Вторым направлением своей деятельности почётный президент ОКР назвал интернет-портал Team Russia, а также ОКР ТВ.
«Этот проект уже активно работает. В соцсетях много подписчиков, там много интересной информации. Думаю, это очень перспективный проект, есть прямая связь с телевидением Международного олимпийского комитета и обмен информацией с ним», — добавил функционер.
Ранее стало известно, что Жуков стал почётным президентом Олимпийского комитета России.