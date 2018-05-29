Жуков стал почётным президентом Олимпийского комитета России

Бывший глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков стал почётным президентом организации.

«Да, я стал почётным президентом ОКР. Теперь у нас их три», — приводит слова Жукова ТАСС.

Жуков возглавлял ОКР с 2010 по 2018 год. Другими почётными президентами организации являются Виталий Смирнов и Леонид Тягачёв.

Ранее стало известно, что Станислав Поздняков избран новым президентом ОКР.