Жуков стал почётным президентом Олимпийского комитета России
Бывший глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков стал почётным президентом организации.
«Да, я стал почётным президентом ОКР. Теперь у нас их три», — приводит слова Жукова ТАСС.
Жуков возглавлял ОКР с 2010 по 2018 год. Другими почётными президентами организации являются Виталий Смирнов и Леонид Тягачёв.
Ранее стало известно, что Станислав Поздняков избран новым президентом ОКР.
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