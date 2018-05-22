«Нарушений не выявлено»: ФИФА закрыла допинговые дела в отношении футболистов сборной России

Расследование в отношении игроков сборной России по поводу возможных нарушений антидопинговых правил закрыто. Об этом во вторник заявили в ФИФА. Организация провела масштабную перепроверку проб, взятых в разные годы у отечественных футболистов, и не обнаружила среди них ни одной подозрительной. Все ёмкости были изучены на предмет вскрытия, но царапин на бутылках не оказалось. Во Всемирном антидопинговом агентстве согласились с этими выводами.

«Пообщались с Маклареном и Родченковым»

Свежие заявления экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова о допинге, который якобы употребляли российские футболисты, не вызвали особого резонанса. Общественность уже привыкла к «откровениям» информатора WADA, которые он обнародует с помощью журналиста немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельта и которые с каждым разом несут в себе всё меньше конкретики.

На этот раз обвинения со стороны Родченкова сходу опровергли в ФИФА. Международная федерация футбола выпустила специальный пресс-релиз, в котором в очередной раз напомнила, что провела масштабное расследование касательно ситуации с допингом в российском футболе и не получила никаких доказательств употребления запрещённых веществ отечественными игроками.

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В ФИФА также подчеркнули, что закрыли допинговые дела в отношении всех футболистов, которые попали в расширенный состав сборной России на домашний чемпионат мира. Об итогах расследования было оповещено Всемирное антидопинговое агентство. В WADA с ними ознакомились и полностью согласились с решением закрыть дела на российских футболистов.

В ФИФА отметили, что внимательно изучили доклад Ричарда Макларена «при поддержке научных и юридических экспертов», а также пообщались с самим канадцем и получили от него все необходимые сведения.

Помимо этого, были перепроверены допинг-пробы российских футболистов, которые хранились в аккредитованных WADA лабораториях. Все они дали отрицательный результат. На этом в федерации не остановились и изучили образцы, изъятые WADA из Московской антидопинговой лаборатории, которой до своего отъезда в США руководил Родченков. Запрещённых веществ в них также не было обнаружено.

Наконец, сами ёмкости для анализов были тщательно обследованы на предмет следов вскрытия. Вердикт ФИФА — запрещённых манипуляций с ними не проводилось. Не было обнаружено в моче игроков и подозрительно высоких показаний соли.

«Образцы, изъятые WADA из Московской лаборатории и хранящиеся в лаборатории Лозанны, были подвергнуты судебно-медицинской экспертизе на предмет наличия царапин, подозрительных следов и аномального уровня соли. Для этого ФИФА использовала методологию, рекомендованную WADA и используемую МОК. Ни один из анализируемых образцов не выявил признаков, характерных для фальсификации, а анализы мочи не выявили подозрительных значений содержания соли», — говорится в пресс-релизе.

Помимо этого в ФИФА пообщались с Родченковым, но, видимо, не получили от него информации, заслуживающей внимания.

«В ходе расследования ФИФА провела несколько необъявленных целевых проверок российских игроков на допинг. Сборная России была одной из самых проверяемых команд до ЧМ-2018», — отмечают в Международной федерации футбола.

При этом в ФИФА отметили, что в сотрудничестве с WADA продолжают расследование в отношении нескольких отечественных игроков, которые не попали в расширенный состав национальной команды.

В РФС же решение международной федерации встретили с одобрением.

«ФИФА приняла абсолютно объективное решение, в котором мы, собственно, не сомневались. В ходе каждого сбора национальной сборной игроки сдают допинг-тесты, причём иногда не по одному разу», — приводит слова исполняющего обязанности президента РФС Александра Алаева «Чемпионат».

«Нет основания для санкций»

Новые обвинения российских футболистов в употреблении допинга стали появляться с подачи Хайо Зеппельта, которого ранее не хотели пускать на чемпионат мира. В итоге немецкий журналист всё же получил разрешение на посещение мундиаля.

В Следственном комитете уже пообещали, что в случае пересечения корреспондентом телеканала ARD российской границы предпримут все необходимые усилия, чтобы допросить его по делу Родченкова.

Пока же Зеппельт утверждает, что ФИФА оставила без ответа его запрос о проведении перепроверки допинг-проб российских футболистов, принимавших участие в бразильском мундиале.

«В 2014 году после первых разоблачений в фильме ARD о государственной программе допинга в лёгкой атлетике WADA провело рейд в Московской антидопинговой лаборатории, и тогда было конфисковано более трёх тысяч проб представителей разных видов спорта, среди них были и пробы футболистов. У нас есть данные, что тогда, в 2014 году, там были и пробы игроков, которые сейчас находятся в заявке сборной России на чемпионат мира-2018. В этом и заключается вопрос. ФИФА заявила, что провела какие-то тесты. На прошлой неделе мы задали им вопрос, провели ли они повторное тестирование на все запрещённые вещества и методы, но не получили ответа», — приводит слова журналиста Deutsche Welle.

Впрочем, в ФИФА ещё в конце прошлого года отметили, что российская сборная во время мундиаля в Бразилии была абсолютно «чиста».

«Мы ждём фактов. Пока есть одни спекуляции. Сейчас факты заключаются в том, что все российские и другие игроки, которые выступали на ЧМ-2014, были проверены на допинг аккредитованными организациями. Пробы были взяты у всех 23 игроков и отправлены в Лозанну. Замечу, что проверки велись не российскими врачами, а врачами из лаборатории WADA. Но ни одна проба не дала положительного результата. Понимаю, что кто-то ждёт каких-то санкций, но пока для этого нет оснований», — заверял президент федерации Джанни Инфантино.

А в апреле было закрыто дело в отношении защитника сборной России Руслана Камболова о предполагаемом нарушении антидопинговых правил.

«ФИФА 19 апреля 2018 года уведомила Камболова о том, что дело в отношении предполагаемого нарушения им антидопинговых правил закрыто в связи с отсутствием должных доказательств», — говорится в сообщении юридической компании, которая представляла интересы игрока.

На запрещённые вещества же игроков сборной России действительно проверяют регулярно. Так, 21 марта в преддверии товарищеских матчей с Бразилией и Францией распорядок отечественной национальной команды нарушил инспектор допинг-контроля. Процедура взятия проб заняла несколько часов.

А на следующий день в расположение сборной в Новогорске прибыли сразу пять допинг-офицеров ФИФА, которые взяли у футболистов кровь и мочу.

В ближайшее время игроки сборной вновь будут проверены на запрещённые препараты ФИФА. Зато офицеры РУСАДА спортсменов уже протестировали.

«Один раз точно приедет инспектор из ФИФА. Ждём их в любой момент. РУСАДА уже приезжала, искали восемь человек, трёх не нашли. Нам скрывать нечего, мы ничего не боимся. Те, кто не прошёл контроль в Москве по причине отсутствия, пройдут его позже», — объяснил врач сборной Эдуард Безуглов.