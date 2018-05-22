Возвращение Дзюбы и Дзагоева, день рождения Граната и «британские страшилки»: как сборная России готовится к ЧМ

Артём Дзюба и Алан Дзагоев вернулись в общую группу сборной России по футболу, которая продолжает готовиться к домашнему чемпионату мира в австрийском Нойштифте. После окончания тренировки нападающий «Зенита» рассказал о состоянии своего здоровья и прокомментировал слухи о возможных беспорядках на ЧМ, которые якобы собираются устроить английские фанаты. Защитник Владимир Гранат отметил в Нойштифте свой день рождения: ему исполнился 31 год. О рабочем процессе дружины Станислава Черчесова в Австрии — в материале RT.

Главным событием дня для сборной России стало возвращение в строй Алана Дзагоева и Артёма Дзюбы. Первый некоторое время был вынужден заниматься в тренажёрном зале из-за воспаления мышц голени. А форвард «Зенита» вовсе умудрился заболеть ангиной прямо перед сбором национальной команды. Во вторник Дзюба работал ещё не в полную силу, но принял участие в общей разминке, а после окончания утреннего занятия рассказал журналистам о своём состоянии.



«Проснулся ночью за день до отъезда в сборную и почувствовал: что-то не то. Может, перед встречей со Станиславом Саламовичем разволновался. Озноб был, температура 38, даже напугался. Вообще ничего не предвещало. Может, заразил кто? Хоть не ходи никуда», — поведал футболист.

По словам Артёма, уже через два-три дня он сможет работать наравне со всеми.

«После такой болезни состояние не идеальное. Честно говоря, уже начинал злиться, бить копытом, мол — давайте, выпускайте меня. Но врачи молодцы, придержали — в этом деле лучше перебдеть, чем недобдеть. Всё очень опасно, для сердца, прежде всего. Года три ведь не болел, а тут такое», — добавил нападающий.

Дзюба также рассказал, как отнёсся к появившейся в западных СМИ информации о том, что британские фанаты якобы собираются устроить массовые беспорядки во время чемпионата мира. Спортсмен пообещал, что таким людям в России «преподадут урок».

«Думаю, человек, который хочет устроить беспорядки, точно не приедет в Россию. Это так, крики с дивана. Могу сказать, что все, кто приедут с мечом, могут не выходить из вагона или самолёта. Им надо насладиться прекрасной страной, понять, что всё здесь замечательно, медведи в зоопарках, а на улицах цивилизованные и адекватные люди. Если же они хотят грубости, то в нашей стране умеют преподать урок. Так что все англичане будут нежными, по-другому никак», — подчеркнул Дзюба.

«Команда поздравила аплодисментами»

Другим важным событием стал день рождения защитника «Рубина» Владимира Граната. Во вторник футболисту исполнился 31 год. Игрока партнёры по сборной встретили аплодисментами.

«Спасибо большое за поздравления. Каждому спортсмену очень приятно отмечать День рождения в национальной сборной. Команда поздравила аплодисментами. Пока ещё не знаем, по какой схеме будет играть команда. Мы варьируем состав. Чем ближе к турниру, тем определённее он будет. Мне комфортно играть по той схеме, которую выберет тренер. Каждый футболист верит, что однажды попадёт на чемпионат мира. В моём случае как получилось, так получилось. Как влияет присутствие Сергея Игнашевича? Положительно. У такого футболиста можно набираться опыта. Думаю, вся команда рада, что он с нами», — рассказал Владимир журналистам.

Как и Дзюба, Гранат прокомментировал появившуюся информацию о готовящихся во время ЧМ беспорядках и выразил надежду, что ничего подобного в России не произойдёт.

«Дай бог, чтобы чемпионат мира не был испорчен такой историей. Думаю, наши болельщики не позволят этому случиться», — заявил футболист.

К слову совсем скоро день рождения отметит ещё один игрок сборной — Александр Головин. 30 мая полузащитнику ЦСКА исполнится 22 года.

Завершился же день для сборной России на ещё одной мажорной ноте. До расположения национальной команды, наконец, добрался голкипер Владимир Габулов. Опоздание вратаря связано с тем, что его «Брюгге», ставший чемпионом Бельгии, провёл последнюю игру в рамках национального первенства в воскресенье.