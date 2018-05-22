СМИ: Британский фанат пригрозил российским болельщикам «третьей мировой» на ЧМ-2018

Один из представителей группировки футбольных фанатов Smoggies Elite заявил, на чемпионате мира по футболу в России стоит ожидать столкновений между российскими и британскими фанатами.

«Если люди думают, что всё это большая шутка, что мы сыграем в футбол, выпьем, перекурим и мирно поболтаем, — такого никогда не будет. Есть мужики из Ньюкасла, им по 50—60 лет, так они с ума сходят, ждут не дождутся чемпионата мира. Это будет мировая война — третья, четвёртая, пятая, шестая и седьмая», — приводит ИноТВ слова фаната со ссылкой на Daily Star.

Болельщик также заявил, что его соратников не пугает тот факт, что российские фанаты якобы используют в драках арматуру, ножи и биты.

«Мы обойдёмся кулаками», — заявил он.

Ранее российские болельщики в эксклюзивном интервью RT прокомментировали заявление британской полиции, которая советовала фанатам из Англии не показывать свой флаг на улицах российских городов во время чемпионата в связи с тем, что могут счесть «слишком империалистическим».