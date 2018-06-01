«Во главе угла всегда стоит результат»: Кириленко о ЧМ-2018 по футболу, российской сборной и допинге

Сборной России по силам преодолеть барьер группового этапа на домашнем чемпионате мира по футболу, считает президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко. В интервью RT он рассказал, почему в стране уважительно относятся к национальной команде по баскетболу, а также предположил, когда отечественных спортсменов перестанут подозревать в употреблении допинга.

— Легендарный баскетболист Коби Брайант после завершения карьеры отмечал, что заряжался энергией во время встреч с детьми на семинарах или в детских лагерях. Чувствуете нечто подобное, когда удаётся пообщаться с юными талантами?

— Конечно. Когда видишь пытливые лица и интерес в глазах, этого не может не произойти. Мне кажется, подобные встречи и общение работают в обоих направлениях. Дети заряжают спортсменов энергией, а мы имеем возможность поделиться с ними историями и наблюдениями, жизненным опытом, а также дать ценный совет.

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— Что больше всего трогает вас во время мастер-классов, которые в какой-то момент становятся очень похожи?

— Для меня самое важное не то, что произойдёт на какой-то конкретной встрече, а что будет после. Как дети, получив какой-либо совет, воплотят его в жизнь. Интересно посмотреть, что изменится в них через пару лет.

— Случались забавные истории во время общения с детьми?

— На одном мастер-классе я познакомился с Алексеем Шведом. Есть фотография, на которой мне 23 года, а ему 15. А спустя декаду он стал лучшим игроком в своей команде, лидером национальной сборной России. Это отличный пример, как человек развивался и рос. Возможно, он что-то взял от меня, что-то почерпнул сам. Смотреть на то, как спортсмен изменился, превратился из мальчишки в состоявшегося профессионала — огромное удовольствие, это придаёт ещё больший прилив энергии.

— Надо полагать встреча в лагере, организованном вашим бывшим клубом ЦСКА, была в том числе приурочена ко Дню защиты детей?

— Очень важно, чтобы подрастающее поколение воспитывалось правильно: уважало старших, любило спорт. Нам хочется донести какие-то свои мысли, рассказать о ситуациях, с которыми мы сталкивались в своей жизни, чтобы обезопасить ребят от некоторых проблем. Они всё равно совершат свои ошибки, но с чем-то мы можем помочь. Очень важно любить детей, прививать им уважение не только к старшим, но и к любому труду. Не думать, что всё достаётся легко. Нужно очень упорно учиться и работать, чтобы чего-то добиться.

— Вы говорили ребятам, что необязательно сразу уходить в сильный клуб, лучше начать со среднего коллектива. По вашему мнению, в России сейчас работает программа воспитания спортсменов высших достижений?

— Существует слишком много факторов, которые обеспечивают становление уникального атлета. Наша задача — предоставить юным баскетболистам как можно больше возможностей. Организовывать больше турниров, чтобы у них был шанс почувствовать себя в разных ситуациях, сравнить себя с другими игроками. Будут ли они выступать на самом высоком уровне, покажет только время.

— После поражения сборной России по футболу от команды Австрии в контрольном матче двукратный победитель турниров Большого шлема по теннису Евгений Кафельников сказал, что в настоящий момент у нашей страны самое слабое поколение атлетов во всех игровых видах спорта. Согласны с ним?

— Конечно, нет. Как можно говорить такое, если наша сборная по хоккею выиграла золото на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Возможно, в определённых видах спорта есть провалы. Невозможно всегда держаться на одном уровне. Наша задача — работать над этим и уделять развитию спортсменов больше внимания. Легко критиковать и высказывать негатив, но помочь — это другое дело.

— Чего вы ждёте от российских футболистов на чемпионате мира?

— Всем советую болеть за нашу сборную. Это наши футболисты, сильнее них в стране нет. Желаю, чтобы они как минимум вышли из группы. Возможно, я не ожидаю чего-то грандиозного, но пробиться в плей-офф нам по силам. Хотелось бы, чтобы подопечные Станислава Черчесова бились, боролись за каждый мяч и были чуточку агрессивнее, чем в игре с Австрией. Даже если мы проиграем 0:5, хочется видеть больше огня в глазах.

— Игра каких футболистов сборной России вам наиболее симпатична?

— В этом году двое ребят очень сильно выделяются — Фёдор Смолов и Александр Головин. Думаю, оба являются футболистами европейского уровня. Как всегда, очень солидно выглядит Игорь Акинфеев, однако ему тяжело отбиваться в одиночку. Нашей линии защиты есть над чем работать. Игроки талантливые, но, возможно, ещё слишком сырые, либо не адаптировались к тактической модели национальной команды.

— Всё же в России к баскетбольной сборной относятся более уважительно, чем к футбольной...

— Несколько лет назад мы занимали 15—16 места и реакция была соответствующей. В то же время, когда футболисты дошли до полуфинала Евро-2008, отношение к ним было совершенно иным. Во главе угла всегда стоит результат. Но я стараюсь обращать внимание не только на счёт на табло, но и на выступление спортсменов. Если они без остатка отдавали себя игре, то я не могу просить большего. Можно сетовать на то, что у нас не самые лучшие игроки, но они выкладываются на 100%.

— После выборов президента Олимпийского комитета России (ОКР) вы обратились к главам других спортивных федераций страны с призывом лоббировать наши интересы в мире. Поспособствует ли этому проведение чемпионата мира по футболу?

— Безусловно, это фантастическая возможность. Здесь будут находиться чиновники всевозможных спортивных и политических рангов. Это отличный шанс для налаживания контактов, продвижения спортивных интересов, заключения договоров и меморандумов. В конце концов, для знакомства. Людям надо организовать культурную программу, показать им достопримечательности, сделать так, чтобы они относились к тебе как к знакомому, другу, единомышленнику в сфере спорта.

— Как вы думаете, это может прекратить нападки на Россию по вопросам употребления допинга?

— Уверен, что в спортивном мире никому не интересно, чтобы соревнования проходили без России. Никто не будет чувствовать полного удовлетворения, если одержит победы в отсутствие всех конкурентов. Олимпийское движение должно быть представлено в полном составе, уверен, что Международный олимпийский комитет (МОК) в этом крайне заинтересован.

Некоторое время назад ситуация была настолько накалена, что любое заявление официального лица на тему употребления запрещённых препаратов вызывало слишком бурную реакцию. Сейчас стало спокойнее. Все осознали, что проблемы существуют не только в России, но и во всём мире. На допинге попадались и Мэрион Джонс, и Лэнс Армстронг — великие спортсмены. Нам необходимо собраться, восстановить антидопинговое агентство и спокойно работать с прицелом на будущее.

— Ваши планы на чемпионат мира по футболу?

— Мне бы очень хотелось попасть на матчи первенства, но в этот же период будет много работы. Летом проходят многие баскетбольные соревнования: порядка восьми национальных команд разных возрастов участвуют в молодёжных чемпионатах Европы и мира, взрослая сборная проводит встречи отборочного турнира к ЧМ-2019. Главная из них пройдёт 2 июля в Краснодаре, где наши баскетболисты встретятся с Францией. Это будет отличная игра. Местный «Локомотив-Кубань» провёл отличный сезон, мы очень рады, что он завершится матчем коллектива Сергея Базаревича.

— Вам не кажется несправедливым, что такой спортивный город, как Краснодар, не получил право проводить матчи чемпионата мира по футболу?

— Не мы принимаем решения. Я был там на стадионе и с удовольствием включил бы его в список городов — организаторов турнира. Но сейчас уже поздно об этом говорить. Отдали бы это право Краснодару — обиделись бы в другом месте. Уверен, все 11 городов, которым выпала честь проводить у себя игры первенства, организуют всё на высочайшем уровне.