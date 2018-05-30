«Решение не вызывать Глушакова далось Черчесову с трудом»: Гаджиев о составе сборной России перед матчем с Австрией

Национальная команда Австрии, с которой 30 мая сборная России сыграет товарищеский матч, не похожа на будущих соперников хозяев чемпионата мира по групповому этапу. Об этом в интервью RT заявил бывший главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев. Он также прокомментировал отсутствие в составе полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова и рассказал, кто может стать партнёром Сергея Игнашевича в центре обороны, если ветеран попадёт в основу.

— Сборная России встретится с Австрией в контрольном матче. По словам Черчесова, этот соперник был выбран исключительно по территориальному признаку — команда проводит сбор в Нойтшифте, поэтому организовать встречу было нетрудно. Чем поединок с такой командой может помочь россиянам в преддверии чемпионата мира?

— Данную игру необходимо рассматривать как контрольное тестирование. В ней будут оцениваться уровень готовности игроков, а также результаты работы на сборах. Она поможет проверить, как футболисты будут взаимодействовать в режиме официального матча. Каждая встреча предъявляет массу требований к команде.

— У сборной Австрии прослеживаются какие-либо сходства с одним из наших будущих соперников по группе на мундиале — Уругваем, Египтом или Саудовской Аравией?

— Не думаю, команды несколько отличаются. Однако сегодня нельзя сказать, что сейчас в разных частях света футболисты действуют принципиально иначе. Лет 50 назад, когда не было такой тесной связи между другими странами, разница была существенной. Достаточно лишь посмотреть, сколько австрийцев играют в зарубежных чемпионатах. То же касается и наших оппонентов по группе. При этом различия есть именно в индивидуальных качествах игроков. Нельзя не заметить, что австрийские нападающие не похожи по своему стилю на форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

— После матчей с грандами мирового футбола — сборными Аргентины, Испании, Бразилии и Франции, — россияне встречаются с соперником абсолютно другого класса. Мы можем рассчитывать на атакующий футбол в исполнении россиян в данном матче?

— Безусловно, уровень соперника влияет на действия команды в конкретной встрече. Во играх с более квалифицированными оппонентами ты не сможешь диктовать условия. Возможно, на первых минутах разница будет не так заметна, но со временем она проявится. Думаю, потенциал австрийцев находится примерно на одном уровне с российскими футболистами. Неправильно говорить, что если они не попали на чемпионат мира, то сильно уступают нам в классе.

Также серьёзным аспектом станет физическое состояние обоих коллективов. Подопечные Черчесова сейчас находятся под большими нагрузками, в то время как их соперники более свежи. Но при этом сборной России необходимо максимально строго сыграть в обороне. В последнее время мы слишком много пропускали.

— Как вы думаете, Черчесов будет экспериментировать с составом в данной встрече или сосредоточится на наигрывании основы?

— Станиславу Саламовичу придётся выполнять и ту, и другую задачу. Ранее он был солидно критикуем за то, что приглашал в команду слишком много игроков. Я бы назвал её неправомерной, ведь этого его работа. Он занимался просмотром обширного списка кандидатов. Но сейчас это время прошло, необходимо определяться с костяком. Думаю, на поле появится основной состав, а также ближайший резерв. Всего около 14—16 человек.

— Больше всего вопросов в преддверии чемпионата мира вызывает линия обороны сборной России. Стоит ли ждать появление Сергея Игнашевича в стартовом составе команды в матче с Австрией?

— Уровень мастерства и опыт Игнашевича позволяют называть его реальным кандидатом на место в числе 11 игроков основы. Многое зависит от состояния остальных спортсменов и того, по какой схеме будет действовать Черчесов. Существует информация, что на сборах наигрывается формация с двумя центральными защитниками. Не удивлюсь, если Сергей выйдет на поле с первых минут, но его функции претерпят некоторые изменения. Он потерял скорость, но остальные его качества остались на высоком уровне. Он может выполнять важную роль для команды.

Игрок ПФК ЦСКА Сергей Игнашевич © Александр Вильф

РИА Новости

— Кто должен составить ему компанию в тройке защитников сборной?

— Сложно ответить на этот вопрос. Представители оборонительной линии команды примерно одного уровня. Необходимо рассматривать, как сочетаются между собой качества игроков, кто способен нивелировать слабости своего партнёра. Но сейчас трудно сказать, кто из защитников обладает каким-либо преимуществом перед другими. Для этого необходимо быть вовлечённым в процесс подготовки.

— Формация с тремя игроками в центре обороны создавалась с учётом наличия в составе Георгия Джикии и Виктора Васина. Их травмы могут поспособствовать переходу к схеме с двумя центральными защитниками?

— Не думаю, что Черчесов основывался на наличии Васина и Джикии при выборе данной схемы. Ведь и ЦСКА играет с тремя центральными защитниками, и «Рубин», цвета которого защищают Фёдор Кудряшов и Владимир Гранат. Кроме того, при данном расположении футболистов огромную роль играют латерали. Они должны обладать как хорошими атакующими задатками, так и иметь отличные физические данные. Уметь покрывать большие пространства.

— Если на правом фланге вероятнее всего сыграет Марио Фернандес, то кто является фаворитом на место левого защитника?

— Если не будет проблем с физическим состоянием, то Жирков является оптимальным кандидатом на данную позицию. Он квалифицированный футболист с большим опытом, успел поиграть в «Челси». Юрий обладает всем набором качеств, необходимых для успешного выступления на месте крайнего атакующего защитника.

— На какой позиции сыграет Александр Головин? В ЦСКА он играет ближе к атаке, а у Черчесова он чаще действовал на позициях центрального и опорного полузащитника.

— Нельзя ответить на этот вопрос, не учитывая состояние и форму других игроков центральной линии. Из вызванных в национальную команду футболистов наибольший опыт выступлений в опорной зоне имеет Юрий Газинский. При этом большинство полузащитников склонны играть ближе к атаке. Не исключено, что тройку в середине поля составят Головин, Роман Зобнин и Далер Кузяев.

— Не считаете ли, что Дениса Глушакова не стоило отцеплять от сборной из-за нескольких неудачных встреч в концовке чемпионата?

— Конкуренция на этой позиции очень высокая. Не думаю, что кандидатура Глушакова не учитывалась. Он показал себя с самой хорошей стороны как в клубе, так и в сборной, заслужил уважение тренерского штаба. Думаю, решение не вызывать Дениса далось ему очень тяжело. Видимо, какие-то игроки оказались национальной команде нужнее.

— Пригодился бы сейчас сборной Глушаков?

— Игроки центральной линии нашей сборной имеют примерно одинаковый уровень. Если бы речь шла о каком-то звёздном игроке зарубежного клуба, у которого были бы проблемы психологического характера, то к этому вопросу стоило бы подойти иначе.

Тренировка сборной России © Leonhard Foeger

Reuters

—На Евро-2008 Роман Широков, который номинально является игроком средней линии, выступал на позиции центрального защитника. Не стоит ли Черчесову провести подобный эксперимент в свете травм Джикии и Васина?

— Из нынешнего состава вряд ли кто-то сможет сыграть в центре обороны.Не думаю, что эти преобразования пойдут на пользу команде. Вероятнее перевод Игнашевича в опорную зону.

— В сборную впервые был вызван Александр Ташаев из «Динамо. На какой позиции стоит ожидать его появления, учитывая, что национальная команда не играет с чистыми фланговыми полузащитниками?

— При схеме с тремя центральными защитниками ему будет сложно вписаться в модель игры команды, но с двумя игроками в центре обороны он может выйти на поле в отдельных ситуациях. Он гораздо более атакующий футболист, поэтому на позиции латераля ему будет не так привычно.

— Алексей и Антон Миранчук приехали в сборную России в статусе действующих чемпионов России. Это поспособствует их появлению на поле в матче с Австрией?

— Не думаю. Сегодня одна команда выиграла чемпионат России, завтра — другая. Конечно, это добавляет уверенности игрокам. Но при объявлении состава тренер ориентируется на другие вещи. Такие как физическое и психологическое состояния, уровень специальной подготовки.

— Есть ли возможность, что на поле появятся оба брата?

— Это возможно. Они оба с хорошими задатками, отлично понимают игру, владеют большим набором технических приёмов. При этом они очень молоды и ещё могут прогрессировать.

— В нападении кандидатура Фёдора Смолова до сих пор остаётся безальтернативной, или успех Артёма Дзюбы в заключительной трети первенства поможет ему завоевать место в стартовом составе?

— Обычно формулировка «безальтернативный» тренерам не очень нравится. В составе сборной есть футболисты на эту позицию, значит выбор уже есть. В последнее время Смолов играл наиболее успешно и является главным кандидатом на место в стартовом составе. При этом в отдельные моменты нельзя исключать присутствие Артёма Дзюбы на поле. Кроме того, в нападении также играл Алексей Миранчук. Он располагался немного ближе к центру поля, но также исполнял функции форварда. Его также нельзя списывать со счетов.

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— Сам Черчесов заявлял, что намерен «скрестить» Дзюбу и Смолова в составе сборной. Насколько эти игроки сочетаются, ведь на Евро-2016 у них не очень многое получилось.

— На чемпионате Европы сборная России действовала по схеме с тремя нападающими. Смолов и Александр Кокорин играли на флангах. При этом им приходилось много защищаться, что существенно мешало им раскрыть свой атакующий потенциал. В отдельных ситуациях они могут появляться на поле в связке. Но о долгосрочной перспективе говорить сложно.

— При этом Дзюба неважно чувствовал себя на протяжении первых дней сбора. Это повлияет на его шансы появиться на поле в игре с Австрией?

— Безусловно, это снизит вероятность наличия Дзюбы в составе. При этом Черчесов может всё равно доверить ему место на поле, пытаясь таким образом вернуть ему утерянную форму.

— Фёдор Чалов является номинально четвёртым форвардом сборной России. Нападающему ЦСКА стоит рассчитывать максимум на место на скамейке запасных?

— Он неплохо провёл концовку и имеет достаточное количество необходимых для форварда качеств. Он хорошо ориентируется в штрафной площадке, чувствует, где находится соперник. Отлично реализует моменты, голы давались ему легко. Также нельзя не отметить, что он принимает правильные решения на поле. Всё будет зависеть от того, как будет складываться матч.

— Сборная России ни разу не обыгрывала Австрию. Если подопечные Черчесова уступят в этот раз, что можно говорить о перспективах на чемпионате мира?

— Не думаю, что стоит делать какие-то серьёзные выводы, исходя из этой встречи. Обычно после поражения проводится более строгий анализ ситуации и вносятся более серьёзные коррективы в подготовку. Победа же даёт позитивные эмоции, чувство уверенности. Нам остаётся только болеть за национальную команду и желать ей удачи в следующих матчах.