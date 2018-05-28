Воспоминания о Слуцком и распределение позиций: сборная России провела предпоследнюю тренировку в Нойштифте

Сборная России по футболу провела очередную тренировку в австрийском Нойштифте. Все игроки национальной команды, за исключением Александра Ерохина, занимались в общей группе. После тренировки на поле футболисты ЦСКА Александр Головин и Алан Дзагоев вспомнили о Евро-2016, рассказали, кто в команде будет отвечать за штрафные удары и центр поля, а также выразили сожаление в связи с возможным отсутствием на матчах ЧМ Мохаммеда Салаха.

Следуя графику подготовки, команда начала тренировочное занятие в тренажёрном зале, после чего появилась на поле. Как и накануне, отдельно от общей группы работал полузащитник «Зенита» Александр Ерохин, получивший ушиб стопы. Однако, по прогнозам медицинского штаба, уже во вторник футболист вернётся к полноценным занятиям и сможет принять участие в подготовке к контрольной встрече со сборной Австрии, которую российская команда проведёт 30 мая на стадионе «Тиволи Нойт» в Инсбруке, после чего вылетит в Москву, где продолжит подготовку к ЧМ на базе в Новогорске.

По традиции утренняя трненировка начинается в тренажерном зале pic.twitter.com/9IwdFqcquB — Сборная России (@TeamRussia) 28 мая 2018 г.

«Слуцкий указывает на мои ошибки»

После тренировки с представителями российских СМИ пообщался игрок ЦСКА Александр Головин. Полузащитник, на которого возложены большие надежды на грядущем ЧМ, рассказал о своих отношениях с Леонидом Слуцким, раскрыл секрет, кто в сборной отвечает за исполнение стандартов, и выразил разочарование в связи с травмой Мохаммеда Салаха.

— Вы уже выступали за сборную на Евро-2016. Сравните ваши ощущения. Волнение осталось?

— За это время набрался опыта. На чемпионате Европы старался быстрее избавиться от мяча. Немного боялся. Сейчас играю увереннее: не боюсь ошибок, а, напротив, заставляю ошибиться соперника.

— Не утихают разговоры о вашей дальнейшей карьере. Слухи о возможном отъезде в Европу отвлекают от подготовки или, наоборот, мотивируют?

— Сейчас я не думаю об этом. Все мысли только о сборной и о том, что нужно выступить на ЧМ достойно. А вот после… Пусть будет, как будет.

— Какие-то конкретные данные о возможном трансфере у вас есть?

— Ничего не знаю. Вижу только то, что пишут в сети. Мне никаких конкретных предложений не поступало.

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— Уже понимаете, по какой тактике будет играть сборная на турнире?

— Нам по силам сыграть по разным схемам. Сейчас пробуем варианты с двумя и с тремя центральными защитниками.

— В матче со сборной Франции вы действовали на позиции опорного полузащитника, хотя в ЦСКА чаще располагаетесь ближе к атаке. В какой роли планирует вас использовать Черчесов?

— Мне всё равно, где играть. Могу действовать и в качестве нижнего опорника, и в качестве инсайда. Главное — играть!

— У вас очень сильный удар. Будете использовать его в матчах ЧМ?

— По возможности. Конечно, буду стараться чаще использовать этот компонент.

— Кстати, в этом сезоне вы записали на свой счёт много эффектных голов. Какой запомнился больше всего?

— «Арсеналу» в Лондоне.

— До этого вы не били штрафные.

— Да, но за три или четыре матча до этого тренер назвал трёх игроков, которые будут исполнять удары. Так что в Лондоне, когда мне сказали: «Будет штрафной — пробьешь», — я пошёл и пробил.

— Выходит, Гончаренко вас подтолкнул к этому?

— Получается, так. Хотя я и при Слуцком тоже иногда исполнял. Потом какое-то время это была обязанность других. А перед «Арсеналом», как я сказал, назначили меня.

— Сейчас тренируете штрафные?

— Да. После тренировок ставим стенку и бьём по 15 минут.

— Уже понятно, кто будет отвечать за стандарты в сборной?

— Саша Самедов всегда может.

— Вы вспомнили Слуцкого. Общаетесь с ним сейчас?

— Да. Мы на связи. Списываемся или созваниваемся практически после каждой игры. Он всегда говорит, что я сделал правильно, а где допустил ошибку. Мы очень хорошо общаемся.

— Вы наверняка смотрели финал Лиги чемпионов. За кого болели?

— За красивый футбол и за «Реал», мне всегда нравилась эта команда.

— Как думаете, кто ключевой игрок «Мадрида»: Криштиану Роналду или Гаррет Бэйл?

— Лука Модрич. Ведь он проделывает большой объём работы: помогает сзади, впереди. У него убедительная статистика. По крайней мере среди центральных полузащитников.

— О чём думали, когда увидели, как травмировался Мохаммед Салах?

— Лично мне было очень жалко его. «Ливерпуль» много потерял. Останься Салах на поле — точно сотворил бы какое-нибудь чудо.

«Главное, что в команде есть взаимозаменяемость»

На вопросы журналистов после тренировки ответил и Алан Дзагоев. Полузащитник ЦСКА и сборной России рассказал о своём состоянии, об отсутствии в команде чёткой позиции опорного полузащитника и о травме ключевого игрока в составе команды — соперника россиян по группе Мохаммеда Салаха.

— Вы пропустили немало игр в последние годы из-за травм. Почему их было так много?

— Всё началось с перелома, который я получил в сезоне-2015/16. Восстановление прошло успешно, однако в сезон вошёл неудачно: в полную силу не давали играть повреждения задней поверхности бедра, ахилла. Неудачи сыпались одна за другой. Однако я привык надеяться на лучшее. В последнее время травмы беспокоят меня гораздо меньше.

— Как оцениваете своё состояние на данный момент?

— Я считаю, что набрал хорошую форму, готов на 100%. Ледовый компресс использую лишь для профилактики.

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— Считаете ли вы, что у сборной могут возникнуть неприятности в связи с отсутствием опорного полузащитника?

— Не вижу в этом большой проблемы. У нас нет ограничений в позициях. Каждый может сыграть и ближе к защите, и помочь спереди в атаке. На месте опорника в разное время играли Головин, Газинский, Зобнин, я. Главное, что в команде есть взаимозаменяемость.

— Саудовская Аравия, соперник сборной России по группе, сыграет товарищеский матч с Италией. Планируете ли смотреть этот поединок?

— Нам постоянно показывают нарезки игр наших противников, поэтому представление о них уже есть.

— Наблюдали ли за финальным матчем Лиги чемпионов? Присутствовал ли у Рамоса злой умысел в эпизоде с Салахом?

— Момент видел, однако точного ответа на этот вопрос у меня нет. Лично мне кажется, эпизод был игровым. Но за развитием истории я не слежу.

— Много ли потеряет чемпионат мира в связи с возможным отсутствием египтянина?

— Разумеется, это будет большая потеря для мундиаля. Всем очень обидно, когда игроки, подобные Салаху, пропускают крупные турниры, потому что важно, чтобы они сумели проявить себя с самых лучших сторон.