Футбольный агент Варга: Венгер готов забрать Головина в любой клуб

Известный футбольный агент Шандор Варга ответил на вопрос, может ли полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин перейти в лондонский «Арсенал».

В приобретении российского футболиста был заинтересован предыдущий тренер лондонского клуба Арсен Венгер.

«Мне тоже эта тема интересна, всё-таки Арсен два года следил за Головиным. Отношение Венгера к Саше более чем серьёзное. «Арсенал» даже делал официальное предложение ЦСКА, но тогда получил отказ», — цитирует Варгу Sport24.

Он также заявил, что Венгер готов забрать Головина в любой клуб, в котором будет работать в дальнейшем.

«Я спрашивал Арсена, что будет дальше с этим трансфером. Он ответил, что не знает, но при этом готов забрать его в любой клуб, в котором будет работать. Значит, Александр ему нравится», — сказал Варга.

Он добавил, что новый главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери также может быть заинтересован в трансфере Головина.

Ранее футбольный агент Шандор Варга сообщил о предстоящей работе бывшего главного тренера лондонского «Арсенала» Арсена Венгера в России.