Футбольный агент Варга: Венгер готов забрать Головина в любой клуб

Короткая ссылка
Известный футбольный агент Шандор Варга ответил на вопрос, может ли полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин перейти в лондонский «Арсенал».

В приобретении российского футболиста был заинтересован предыдущий тренер лондонского клуба Арсен Венгер.

«Мне тоже эта тема интересна, всё-таки Арсен два года следил за Головиным. Отношение Венгера к Саше более чем серьёзное. «Арсенал» даже делал официальное предложение ЦСКА, но тогда получил отказ», — цитирует Варгу Sport24.

Он также заявил, что Венгер готов забрать Головина в любой клуб, в котором будет работать в дальнейшем.

«Я спрашивал Арсена, что будет дальше с этим трансфером. Он ответил, что не знает, но при этом готов забрать его в любой клуб, в котором будет работать. Значит, Александр ему нравится», — сказал Варга.

Он добавил, что новый главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери также может быть заинтересован в трансфере Головина.

Ранее футбольный агент Шандор Варга сообщил о предстоящей работе бывшего главного тренера лондонского «Арсенала» Арсена Венгера в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных