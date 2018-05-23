Венгер готов поработать в России

Футбольный агент Шандор Варга сообщил о предстоящей работе бывшего главного тренера лондонского «Арсенала» Арсена Венгера в России.

«Венгер будет комментировать матчи чемпионата мира для одного из каналов. Я составил для него культурную программу по России, в том числе поход в Большой театр. Венгер хочет окунуться в российскую культуру, познать её. Он прилетит за пару дней до старта чемпионата мира» — приводит слова Варги Sport24.

По словам агента, Венгер с большой симпатией относится к Восточной Европе, в частности к России.

«Так что у нашей страны есть друг в лице Венгера. Он с удовольствием бы поработал в России, о чём не раз мне говорил», — сказал Варга.

Он не стал уточнять в каком клубе видит себя французский специалист, однако добавил, что Венгер позитивно относится к идее продолжить карьеру в России.

Ранее главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, что получает много предложений от разных клубов.