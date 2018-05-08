Венгер: я получаю предложения, и больше, чем ожидал

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер, объявивший о своём уходе по окончании сезона, рассказал, что получает много предложений от других клубов.

«Я получаю предложения, и больше, чем ожидал! Сейчас я сосредоточен на том, чтобы хорошо делать свою работу. Я никакие предложения не рассматриваю и не анализирую. Хочу хорошо работать до последнего дня контракта», — приводит слова Венгера Sky Sports.

Он отметил, что после завершения сезона возьмёт небольшую паузу, чтобы отдохнуть, и тогда будет решать, где продолжать свою работу.

«Но я точно буду активен. Мой мозг требует работы и активности. У меня большой опыт в менеджменте. В общем, я буду работать. Что буду делать? Пока не знаю», — добавил 68-летний француз.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» намерен назначить нового главного тренера до ЧМ-2018.