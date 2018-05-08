«Арсенал» намерен назначить нового главного тренера до ЧМ-2018
Об этом сообщает BBC.
Лондонский клуб продолжает поиски сменщика Арсена Венгера, который уйдёт из команды по окончании нынешнего сезона. В качестве претендентов, по версии издания, рассматриваются второй тренер «Манчестер Сити» Микель Артета, Патрик Виейра («Нью-Йорк Сити»), Леонарду Жардим («Монако»), Массимилиано Аллегри («Ювентус») и Карло Анчелотти с Луисом Энрике, которые остались без работы на данный момент.
Ранее британские СМИ назвали критерии подбора нового главного тренера лондонского «Арсенала» после отставки Арсена Венгера.