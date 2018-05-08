«Арсенал» намерен назначить нового главного тренера до ЧМ-2018

Короткая ссылка
Руководство лондонского «Арсенала» намерено объявить имя нового главного тренера до чемпионата мира 2018 года по футболу.

Об этом сообщает BBC.

Лондонский клуб продолжает поиски сменщика Арсена Венгера, который уйдёт из команды по окончании нынешнего сезона. В качестве претендентов, по версии издания, рассматриваются второй тренер «Манчестер Сити» Микель Артета, Патрик Виейра («Нью-Йорк Сити»), Леонарду Жардим («Монако»), Массимилиано Аллегри («Ювентус») и Карло Анчелотти с Луисом Энрике, которые остались без работы на данный момент.

Ранее британские СМИ назвали критерии подбора нового главного тренера лондонского «Арсенала» после отставки Арсена Венгера.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных