«Арсенал» намерен назначить нового главного тренера до ЧМ-2018

Руководство лондонского «Арсенала» намерено объявить имя нового главного тренера до чемпионата мира 2018 года по футболу.

Об этом сообщает BBC.

Лондонский клуб продолжает поиски сменщика Арсена Венгера, который уйдёт из команды по окончании нынешнего сезона. В качестве претендентов, по версии издания, рассматриваются второй тренер «Манчестер Сити» Микель Артета, Патрик Виейра («Нью-Йорк Сити»), Леонарду Жардим («Монако»), Массимилиано Аллегри («Ювентус») и Карло Анчелотти с Луисом Энрике, которые остались без работы на данный момент.

Ранее британские СМИ назвали критерии подбора нового главного тренера лондонского «Арсенала» после отставки Арсена Венгера.