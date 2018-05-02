СМИ: «Арсенал» ищет молодого тренера с невысокой зарплатой

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Британские СМИ назвали критерии подбора нового главного тренера лондонского «Арсенала» после отставки Арсена Венгера.

Как сообщает The Telegraph, руководство клуба склоняется к назначению молодого перспективного специалиста с невысокими требованиями по зарплате.

В шорт-лист «Арсенала» входят: второй тренер «Манчестер Сити» Микель Артета, Патрик Виейра («Нью-Йорк Сити»), Леонарду Жардим («Монако»), Паулу Фонсека («Шахтер») и Юлиан Нагельсманн («Хоффенхайм»).

Ранее сообщалось, что Венгер отклонил предложение ПСЖ, чтобы стать главным тренером сборной Франции по футболу.

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