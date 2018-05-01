СМИ: Венгер отклонил предложение ПСЖ, чтобы стать главным тренером сборной Франции по футболу
Венгер намерен возглавить сборную Франции после чемпионата мира 2018 года, сообщает Daily Star.
По информации издания, ПСЖ будет руководить бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель. «Арсенал», в свою очередь, не назвал имя будущего главного тренера.
Ранее сообщалось, что Венгер получил предложение от китайского клуба, приняв которое он может стать самым высокооплачиваемым тренером в мире.