СМИ: Венгер отклонил предложение ПСЖ, чтобы стать главным тренером сборной Франции по футболу

Короткая ссылка
Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер, который покинет свой пост по окончании нынешнего сезона, отклонил предложение возглавить французский клуб «Пари Сен-Жермен».

Венгер намерен возглавить сборную Франции после чемпионата мира 2018 года, сообщает Daily Star.

По информации издания, ПСЖ будет руководить бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель. «Арсенал», в свою очередь, не назвал имя будущего главного тренера.

Ранее сообщалось, что Венгер получил предложение от китайского клуба, приняв которое он может стать самым высокооплачиваемым тренером в мире.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных