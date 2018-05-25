Сборная России по футболу — 2018 по версии RT: Габулов и Черышев попадут на ЧМ, Ташаев и Чалов останутся вне заявки

Из 28 футболистов, вызванных тренерским штабом сборной России на заключительный сбор, главному тренеру придётся оставить вне итоговой заявки сразу пять человек. За бортом, по версии RT, могут оказаться вратарь Сослан Джанаев, защитник Андрей Семёнов, хавбеки Юрий Газинский и Александр Ташаев, а также нападающий Фёдор Чалов. RT представляет свой вариант национальной сборной на домашнем чемпионате мира 2018 года.

В расширенный состав российской сборной вошли сразу 28 футболистов, а это значит, что пять из них не попадут в итоговую заявку. Кроме того, ещё семерых человек Черчесов определил в резерв. Они могут заменить основных игроков в случае травм. Одна рокировка сборной уже понадобилась. Защитник «Рубина» Руслан Камболов получил повреждение в матче последнего тура РФПЛ и не сможет сыграть на домашнем мундиале. Однако его место в ростере занял не человек из списка Б (центральных защитников в нём просто нет), а опытнейший Сергей Игнашевич, который не играл за сборную после Евро-2016.

Вратари

Выбор Черчесова: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Андрей Лунёв («Зенит»), Сослан Джанаев («Рубин»), Владимир Габулов («Брюгге»).

Выбор RT: Андрей Синицын («Краснодар»), Акинфеев, Лунёв.

Прогноз: вне заявки останется Джанаев.

Большую часть весны компанию Игорю Акинфееву и Андрею Лунёву в сборной по версии RT составлял молодой Александр Селихов. С большой долей вероятности голкипер «Спартака» должен был попасть в состав сборной на домашний мундиаль, но буквально за пару часов до оглашения расширенного списка получил серьёзную травму. А заменивший его в последней версии Андрей Синицын из «Краснодара» не попал даже в резерв.

По итогам тренировочного сбора Черчесову предстоит сократить свой список до 23 футболистов. Таким образом пять человек не сыграют на турнире. Совершенно точно одним из них станет вратарь — Владимир Габулов или Сослан Джанаев. По нашему мнению, в сборной в роли третьего голкипера останется опытный игрок «Брюгге», которого Черчесов, судя по всему, видит в роли опытного наставника, правда, в отличие от Игнашевича, не выходящего на поле.

Центральные защитники

Выбор Черчесова: Владимир Гранат («Рубин»), Фёдор Кудряшов («Рубин»), Илья Кутепов («Спартак»), Роман Нойштедтер («Фенербахче»), Андрей Семёнов («Ахмат»), Сергей Игнашевич (ЦСКА).

Выбор RT: Кирилл Набабкин (ЦСКА), Гранат, Кудряшов, Кутепов, Нойштедтер.

Прогноз: вне заявки останется Семёнов.

Как уже говорилось, в последний момент был вызван в сборную 38-летний Игнашевич, и это решение Черчесова стало настоящим сюрпризом. В остальном список центральных защитников у RT и тренерского штаба сборной почти совпал, если не считать временного пребывания в нём Кирилл Набабкина.

Также в нашу символическую сборную долгое время попадал футболист тульского «Арсенала» Максим Беляев, но для него роковой стала игра 29-го тура РФПЛ с ЦСКА, в которой коллектив Миодрага Божовича пропустил шесть безответных мячей. После этого надеяться на возвращение в сборную было тяжело, даже с учётом победы над немотивированным «Локомотивом».

Шестеро центральных защитников — явный перебор для итоговой заявки сборной, а потому кто-то из них в неё точно не попадёт. Наименьшие шансы остаться в команде пока у Андрея Семёнова, который прежде в сборную при Черчесове не вызывался.

Вполне может не сыграть на ЧМ и Роман Нойштедтер, нечасто появляющийся в составе национальной команды. Последний раз натурализованный футболист вышел на поле в футболке сборной в игре с Францией и совершил пару результативных ошибок, но, скорее всего, от его услуг наставник не откажется из-за отсутствия выбора.

Фланговые игроки

Выбор Черчесова: Константин Рауш («Динамо»), Юрий Жирков («Зенит»), Игорь Смольников («Зенит»), Марио Фернандес (ЦСКА).

Выбор RT: Георгий Щенников (ЦСКА), Владислав Игнатьев («Локомотив»), Жирков, Фернандес.

Прогноз: все останутся в итоговой заявке.

А по крайним защитникам различий несколько. Во-первых, Черчесов не включил даже в «список Б» двух армейцев — Кирилла Набабкина и Георгия Щенникова. Особенно обидно за последнего, который по ходу завершившегося сезона заметно прогрессировал под руководством Виктора Гончаренко.

Запомнился болельщикам и Владислав Игнатьев из «Локомотива», который в 32 года умудрялся закрывать всю правую бровку в команде и внёс весомый вклад в первое чемпионство железнодорожников за 14 лет. Именно он отдал результативную передачу на Эдера, забившего «золотой» мяч в матче с «Зенитом». Но тренерский штаб сборной стараний Игнатьева не оценил и оставил его в качестве запасного по вызову, что вызвало недоумение у партнёра Владислава по «Локо» Ведрана Чорлуки.

Как обращаются к Сергею Игнашевичу молодые партнеры по сборной?

Отвечает сам Сергей 🙂 pic.twitter.com/nddyNoPHYP — Сборная России (@TeamRussia) 20 мая 2018 г.

Полузащитники

Выбор Черчесова: Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Ерохин («Зенит»), Далер Кузяев («Зенит»), Роман Зобнин («Спартак»), Антон Миранчук («Локомотив»), Александр Головин (ЦСКА), Алан Дзагоев (ЦСКА), Александр Ташаев («Динамо»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Александр Самедов («Спартак»), Денис Черышев («Вильярреал»).

Выбор RT: Дмитрий Тарасов («Локомотив»), Антон Швец («Ахмат»), Сергей Ткачёв («Арсенал»), Кузяев, Зобнин, Ан. Миранчук, Головин, Ал. Миранчук.

Прогноз: вне заявки останутся Ташаев и Газинский.

Список полузащитников по версии RT сильно отличается от решений Черчесова. Необходимо отметить, что последний вариант сборной по версии нашего издания был опубликован до заключительного тура. Так, попал в неё ярко проведший концовку сезона Сергей Ткачёв из «Арсенала», но Черчесов его кандидатуру даже не рассматривал.

Не оказалось в расширенном составе сборной и Дмитрия Тарасова, а Антон Швец из «Ахмата» попал лишь в «список Б». Долгое время мы включали в сборную и Игоря Денисова из «Локомотива», но примирения между футболистом и Черчесовым так и не произошло — строптивый игрок на ЧМ не сыграет.

Зато попали в состав Александр Ерохин, оформивший покер в матче со «СКА-Хабаровском», и Юрий Газинский. Опорник «Краснодара» также весьма неплохо выглядел в концовке сезона и вытеснил из сборной самого Дениса Глушакова. Однако его шансы зацепиться за итоговую заявку минимальны с учётом того, что нужную позицию могут закрыть не менее четырёх человек.

Включил в расширенный состав команды Черчесов и двух крайних полузащитников — Дениса Черышева и Александра Ташаева. Правда, не совсем понятно, какую роль они будут играть в национальной команде, если тренер будет использовать схему с тремя центральными защитниками. Вполне вероятно, что один из них в итоговую заявку не попадёт.

Вероятно, лишним станет именно динамовец. Во-первых, его пригласили в сборную скорее авансом. Во-вторых, Черчесову будет сложно найти полузащитнику место на поле, если он продолжит использовать привычную расстановку. В-третьих, конкуренция в сборной настолько высока, что вряд ли Александр появится на поле в двух оставшихся контрольных матчах перед ЧМ.

Нападающие

Выбор Черчесова: Фёдор Смолов («Краснодар»), Артём Дзюба («Арсенал»), Фёдор Чалов (ЦСКА).

Выбор RT: Смолов, Дзюба, Чалов.

Прогноз: вне заявки останется Чалов.

А с нападающими RT полностью попал в цель. Черчесов включил в расширенный состав ту же тройку форвардов, что указывали мы. С другой стороны, после травмы Александра Кокорина особого выбора у него не было. Осенью-весной тренерский штаб сборной активно привлекал к матчам Антона Заболотного, но тот в «Зените» совсем перестал забивать и в итоге опустился в «список Б».

Зато выстрелил Фёдор Чалов. 20-летний форвард в апреле и мае забил семь мячей во всех турнирах за ЦСКА и удостоился включения в предварительную заявку. Тем не менее, обольщаться талантливому футболисту не стоит. На ЧМ сборная России лишь в одном матче будет пропагандировать атакующий футбол, во всех остальных действовать от обороны, поэтому Черчесов может смело оставить в заявке двух номинальных нападающих.

Артём Дзюба получил вызов в сборную впервые с 2016 года. Ходили слухи о конфликте, который якобы произошёл у форварда с Черчесовым, но в итоге наставник национальной команды по достоинству оценил яркую игру форварда весной и пригласил его в сборную.