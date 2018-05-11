Чорлука возмутился отсутствием Игнатьева в предварительной заявке сборной России на ЧМ-2018

Хорватский защитник «Локомотива» Ведран Чорлука выразил возмущение тем, что его партнёр по команде Владислав Игнатьев не вошёл в предварительную заявку сборной России по футболу на домашний чемпионат мира 2018 года.

«Лучший правый защитник российского чемпионата — и не включён в состав национальной сборной. Это позор», — написал Чорлука на своей странице в социальной сети Instagram.

Ранее сообщалось, что Игнатьев не был включён в список из 28 игроков, которые будут вызваны на сбор российской команды накануне ЧМ-2018.