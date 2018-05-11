В Киеве подготовят памятки для украинских болельщиков, планирующих посетить ЧМ-2018 в России

Государственная пограничная служба Украины совместно с Министерством иностранных дел страны подготовит памятки для болельщиков, планирующих посетить матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдёт в России.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря украинской Госпогранслужбы Олега Слободяна.

По словам чиновника, существуют риски провокаций со стороны спецслужб России против украинских болельщиков, поэтому Госпогранслужба и МИД страны постараются предоставить желающим посетить ЧМ-2018 полезную информацию на случай возникновения нестандартных ситуаций.

Ранее сообщалось, что Слободян порекомендовал украинским болельщикам не ехать на ЧМ-2018 в России.