«Зенит» разгромил «СКА-Хабаровск» в последнем матче под руководством Манчини

Санкт-петербургский «Зенит» одержал крупную победу в матче 30-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

Встреча на стадионе «Санкт-Петербург» завершилась со счётом 6:0.

Покер в составе хозяев оформил полузащитник Александр Ерохин, который также отметился голевой передачей на Антона Заболотного. Форвард, в свою очередь, забил свой первый гол в составе сине-бело-голубых. Ещё один мяч себе в актив записал Себастьян Дриусси.

«Зенит» занял пятое место в турнирной таблице, набрав 53 очка, «СКА-Хабаровск» закончил чемпионат на последней позиции (13 баллов).

Ранее Боярский назвал Манчини и «Зенит» главными разочарованиями сезона в РФПЛ.