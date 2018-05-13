«Зенит» разгромил «СКА-Хабаровск» в последнем матче под руководством Манчини

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Санкт-петербургский «Зенит» одержал крупную победу в матче 30-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

Встреча на стадионе «Санкт-Петербург» завершилась со счётом 6:0.

Покер в составе хозяев оформил полузащитник Александр Ерохин, который также отметился голевой передачей на Антона Заболотного. Форвард, в свою очередь, забил свой первый гол в составе сине-бело-голубых. Ещё один мяч себе в актив записал Себастьян Дриусси.

«Зенит» занял пятое место в турнирной таблице, набрав 53 очка, «СКА-Хабаровск» закончил чемпионат на последней позиции (13 баллов).

Ранее Боярский назвал Манчини и «Зенит» главными разочарованиями сезона в РФПЛ.

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