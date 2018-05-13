Боярский считает Манчини и «Зенит» главными разочарованиями сезона в РФПЛ
Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился мнением о досрочном расторжении контракта между санкт-петербургской командой и главным тренером Роберто Манчини.
«Как болельщик, я доволен, что Роберто Манчини расторг соглашение с «Зенитом». Манчини провалился в России. Он не главное разочарование этого сезона — Манчини с командой поделили разочарование напополам», — приводит слова Боярского «Чемпионат».
Ранее Малафеев подтвердил, что Семак и Сарри входят в число кандидатов на пост главного тренера «Зенита».
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