Малафеев подтвердил, что Семак и Сарри входят в число кандидатов на пост главного тренера «Зенита»

Заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев заявил, что Сергей Семак из «Уфы» и Маурицио Сарри из «Наполи» входят в список пяти кандидатов на пост нового главного тренера санкт-петербургской команды.

«Есть определённый круг из пяти специалистов, в который входят тренеры, рассматриваемые «Зенитом». В их числе и Сергей Семак, и Маурицио Сарри. Будем двигаться к правильному результату и определению самого лучшего и сильного специалиста, который станет новым главным тренером «Зенита», — приводит слова Малафеева РИА Новости.

Ранее сообщалось, что миллионный болельщик на матче «Зенита» первым узнает имена кандидатов на пост главного тренера команды.