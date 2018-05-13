Малафеев подтвердил, что Семак и Сарри входят в число кандидатов на пост главного тренера «Зенита»

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Заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев заявил, что Сергей Семак из «Уфы» и Маурицио Сарри из «Наполи» входят в список пяти кандидатов на пост нового главного тренера санкт-петербургской команды.

«Есть определённый круг из пяти специалистов, в который входят тренеры, рассматриваемые «Зенитом». В их числе и Сергей Семак, и Маурицио Сарри. Будем двигаться к правильному результату и определению самого лучшего и сильного специалиста, который станет новым главным тренером «Зенита», — приводит слова Малафеева РИА Новости.

Ранее сообщалось, что миллионный болельщик на матче «Зенита» первым узнает имена кандидатов на пост главного тренера команды.

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