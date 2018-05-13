Миллионный болельщик на матче «Зенита» первым узнает имена кандидатов на пост главного тренера команды

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Миллионный болельщик санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» в текущем сезоне первым узнает имена претендентов на пост главного тренера команды.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря клуба Антона Макаренко.

«Очень скоро узнаете. Первым мы расскажем, кто в «списке пяти», миллионному болельщику в сезоне», — заявил Макаренко.

Ранее в «Зените» подтвердили, что клуб рассматривает пятерых кандидатов на пост главного тренера. 13 мая было объявлено о расторжении контракта с Роберто Манчини.

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