Миллионный болельщик на матче «Зенита» первым узнает имена кандидатов на пост главного тренера команды

Миллионный болельщик санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» в текущем сезоне первым узнает имена претендентов на пост главного тренера команды.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря клуба Антона Макаренко.

«Очень скоро узнаете. Первым мы расскажем, кто в «списке пяти», миллионному болельщику в сезоне», — заявил Макаренко.

Ранее в «Зените» подтвердили, что клуб рассматривает пятерых кандидатов на пост главного тренера. 13 мая было объявлено о расторжении контракта с Роберто Манчини.