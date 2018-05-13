«Зенит» и Манчини достигли соглашения о досрочном расторжении контракта

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Руководство санкт-петербургского «Зенита» достигло соглашения о досрочном расторжении контракта с главным тренером команды Роберто Манчини.

Об этом сообщает официальный сайт «Зенита».

Отмечается, что контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон без выплаты взаимных компенсаций.

Манчини возглавил «Зенит» в июне 2017 года. Под его руководством команда одержала 21 победу, 13 раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений.

Соглашение со специалистом прекращает своё действие 14 мая.

Ранее в «Зените» подтвердили, что клуб рассматривает пятерых кандидатов на пост главного тренера.

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