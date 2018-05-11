В «Зените» подтвердили, что клуб рассматривает пятерых кандидатов на пост главного тренера
Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на пресс-секретаря коллектива из Санкт-Петербурга Антона Макаренко.
Кто именно может стать новым главным тренером «Зенита», в клубе не уточнили. По информации российских и европейских СМИ, на эту должность претендуют россиянин Сергей Семак, а также несколько иностранных специалистов, среди которых Синиша Михайлович, Маурицио Сарри и Дик Адвокат.
Ранее сообщалось, что Манчини и «Зенит» достигли договорённости о расторжении контракта.