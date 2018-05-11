В «Зените» подтвердили, что клуб рассматривает пятерых кандидатов на пост главного тренера

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Клуб Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Зенит» рассматривает пятерых кандидатов на должность главного тренера, которая с большой долей вероятности станет вакантной уже в ближайший понедельник, когда будет объявлено о прекращении сотрудничества с итальянским специалистом Роберто Манчини.

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на пресс-секретаря коллектива из Санкт-Петербурга Антона Макаренко.

Кто именно может стать новым главным тренером «Зенита», в клубе не уточнили. По информации российских и европейских СМИ, на эту должность претендуют россиянин Сергей Семак, а также несколько иностранных специалистов, среди которых Синиша Михайлович, Маурицио Сарри и Дик Адвокат.

Ранее сообщалось, что Манчини и «Зенит» достигли договорённости о расторжении контракта.

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