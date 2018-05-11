В Италии сообщили, что Манчини и «Зенит» договорились о расторжении контракта
- РИА Новости
Об этом сообщает издание Corriere della sera.
Отмечается, что официально об уходе Манчини с должности главного тренера «Зенита» будет объявлено 14 мая — на следующий день после окончания чемпионата РФПЛ в сезоне-2017/18. После этого специалист подпишет соглашение с итальянской федерацией футбола и будет представлен в качестве наставника национальной сборной страны.
Манчини возглавил «Зенит» перед началом текущего сезона, но не сумел добиться существенных успехов у руля коллектива из Санкт-Петербурга. За тур до окончания чемпионата подопечные итальянца уже утратили шансы на попадание в число призёров РФПЛ и квалификацию в следующий розыгрыш Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что жена Манчини прилетит в Санкт-Петербург и обсудит уход мужа из «Зенита».