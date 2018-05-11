В Италии сообщили, что Манчини и «Зенит» договорились о расторжении контракта

Короткая ссылка
Итальянский специалист Роберто Манчини достиг договорённости о расторжении контракта с клубом Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Зенит» по обоюдному согласию сторон.
В Италии сообщили, что Манчини и «Зенит» договорились о расторжении контракта
  • РИА Новости

Об этом сообщает издание Corriere della sera.

Отмечается, что официально об уходе Манчини с должности главного тренера «Зенита» будет объявлено 14 мая — на следующий день после окончания чемпионата РФПЛ в сезоне-2017/18. После этого специалист подпишет соглашение с итальянской федерацией футбола и будет представлен в качестве наставника национальной сборной страны.

Манчини возглавил «Зенит» перед началом текущего сезона, но не сумел добиться существенных успехов у руля коллектива из Санкт-Петербурга. За тур до окончания чемпионата подопечные итальянца уже утратили шансы на попадание в число призёров РФПЛ и квалификацию в следующий розыгрыш Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что жена Манчини прилетит в Санкт-Петербург и обсудит уход мужа из «Зенита».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных