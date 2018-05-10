СМИ: Жена Манчини прилетит в Санкт-Петербург и обсудит уход мужа из «Зенита»

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Жена и адвокат главного тренера санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини Сильвия Фортини 11 мая прилетит в Санкт-Петербург, чтобы обсудить с президентом футбольного клуба Сергеем Фурсенко расторжение контракта наставника.

Об этом сообщает Calciomercato.

По информации издания, 10 мая Фортини встретится с руководством Итальянской федерации футбола (FIGC), чтобы обсудить последние детали двухлетнего контракта, согласно которому Манчини возглавит сборную Италии.

Манчини стал наставником «Зенита» в июне 2017 года. Под его руководством команда потеряла шансы на попадание в тройку призёров чемпионата России за тур до окончания турнира.

Ранее сообщалось, что Манчини согласился на понижение зарплаты ради работы в сборной Италии по футболу.

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