СМИ: Манчини согласился на понижение зарплаты ради работы в сборной Италии по футболу

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини договорился с Федерацией футбола Италии (FIGC) о назначении на должность наставника национальной команды.

Стороны согласовали все условия контракта. В сборной Италии Манчини будет зарабатывать €2 млн в год — вдвое меньше оклада в «Зените», сообщает La Gazzetta dello Sport.

Контракт Манчини с национальной командой рассчитан на два года. Слово в этой сделке остаётся за «Зенитом», с которым у итальянского тренера действующий контракт.

Ранее сообщалось, что информация о намерении руководства санкт-петербургского «Зенита» подать в суд на Федерацию футбола Италии (FIGC) не соответствует действительности.