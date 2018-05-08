СМИ: Манчини согласился на понижение зарплаты ради работы в сборной Италии по футболу
Стороны согласовали все условия контракта. В сборной Италии Манчини будет зарабатывать €2 млн в год — вдвое меньше оклада в «Зените», сообщает La Gazzetta dello Sport.
Контракт Манчини с национальной командой рассчитан на два года. Слово в этой сделке остаётся за «Зенитом», с которым у итальянского тренера действующий контракт.
Ранее сообщалось, что информация о намерении руководства санкт-петербургского «Зенита» подать в суд на Федерацию футбола Италии (FIGC) не соответствует действительности.