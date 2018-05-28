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Дзагоев назвал большой потерей возможное отсутствие Салаха на ЧМ-2018 по футболу

28 мая 2018, 15:19
Дзагоев назвал большой потерей возможное отсутствие Салаха на ЧМ-2018 по футболу
/ Reuters

Полузащитник сборной России Алан Дзагоев прокомментировал эпизод в финале Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем», в котором нападающий английской команды Мохаммед Салах получил травму плеча.

Точные сроки восстановления игрока национальной команды Египта пока не определены, он рискует пропустить чемпионат мира 2018 года.

«Эпизод был игровым. Не знаю, был ли у Рамоса злой умысел. Обидно, когда такие игроки пропускают такого масштаба турниры. Хочется, чтобы все проявляли себя с лучшей стороны именно на таких турнирах. Это будет потерей для мирового первенства», — приводит слова Дзагоева ТАСС.

Сборная Египта является одним из соперников национальной команды России по групповому этапу мундиаля.

Ранее сообщалось, что более 300 тыс. человек подписали петицию с призывом наказать Рамоса за травму Салаха.


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