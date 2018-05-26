Ожидание финала Лиги чемпионов и новый визит допинг-офицеров: как сборная России готовится к чемпионату мира

В субботу, 26 мая, подопечные Станислава Черчесова провели очередную тренировку в рамках сбора в австрийском Нойштифте. Все футболисты занимались в общей группе. В привычный распорядок вмешались представители Международной федерации футбола (ФИФА). При этом футболисты не стали придавать большого значения визиту проверяющих, а, напротив, сосредоточились на подготовке. Как прошёл шестой день тренировок сборной России перед чемпионатом мира — в материале RT.

Допинг-офицеры уделяют пристальное внимание сборной России. Только в рамках нынешнего подготовительного сбора футболисты сдают пробы во второй раз. Первый приезд проверяющих застал команду в подмосковном Новогорске. Однако там офицерам не удалось взять анализы у Дениса Черышева, Владимира Габулова и Романа Нойштедтера, которые присоединились к команде только в Австрии. Субботняя проверка коснулась всех игроков и заняла полтора часа.

Сама тренировка прошла в привычной манере и в полном составе. Все футболисты, включая имевших ранее проблемы со здоровьем Артёма Дзюбу, Алана Дзагоева и Фёдора Смолова, занимались в общей группе. Занятие включало в себя как большой объём физической работы, так и упражнения с мячом.

Четыре стража ворот сборной России выполняли одно интересное упражнение. Каждый из них поочерёдно трижды набивал мяч ногой, а после рукой перекидывал следующему. Увереннее всех смотрелись вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев и его визави из «Рубина» Сослан Джанаев.

"Три касания ногой и один удар рукой" pic.twitter.com/3v4SX3hUvx — Сборная России (@TeamRussia) 26 мая 2018 г.

Наставник национальной команды Станислав Черчесов сообщил, что намерен посетить товарищеский матч между сборными Саудовской Аравии и Италии. По словам тренера, встреча одного из соперников по группе пройдёт недалеко от Нойштифта.

«Арабы отдали своих лидеров в испанские клубы в бесплатную аренду — это путь к тому, чтобы улучшить готовность. Пусть арендованные игроки нечасто выходят на поле, но даже на тренировках повышают свой уровень. Эта практика началась с приходом нового главного тренера Хуана Антонио Пицци, который раньше работал со сборной Чили. Сейчас мы видим, что аравийская команда по построению игры всё больше становится похожа на чилийскую. 28 мая она в швейцарском Санкт-Галлене будет проводить контрольный матч с командой Италии. Планируем посмотреть его, ведь это совсем недалеко от места нашего сбора», — цитирует Черчесова пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

«Зидан — уникальный человек и футболист»

Внимание допинг-офицеров не стало неожиданностью для самих игроков. Поэтому они сконцентрировались на других темах. Так, полузащитник испанского «Вильярреала» Денис Черышев отметил, что в финальном матче Лиги чемпионов ставит на свой бывший клуб.

«На прошлой неделе играли против «Реала». После матча зашёл в раздевалку, пообщался с командой и пожелал всем удачи. Думаю, что они готовы побеждать. Не знаю, с каким счётом, но «Реалу» по силам выиграть. Зинедин Зидан — уникальный человек и футболист, лучший из лучших. И мы видим, что и в качестве тренера у него тоже всё получается. Поэтому просто хочу пожелать удачи. Но будет непросто, шансы есть и у англичан», — сказал Черышев.

Также хавбек испанского клуба подвёл итоги своего выступления в прошедшем сезоне. Он стал для Черышева не самым удачным, ведь из-за травм футболист был вынужден пропустить часть матчей.

«Футбольный год получился непростым. В начале были трудности, нечасто играл. Но, слава богу, потом всё наладилось. Последние два месяца и вовсе получились интересными: команда стала выигрывать, а я — выходить в основном составе. Хочется продолжить работу в этом направлении», — признался футболист.

Рассказал Черышев и о своих опасениях не попасть в окончательную заявку сборной России на домашний мундиаль.

«Пока меня наигрывают на своей позиции, на левом фланге. Чувствую себя комфортно. А в какой схеме — это уже у тренера надо спросить. Конечно, переживаю, попаду ли в итоговую заявку. Переживают все. Но те, кто поедет, заслужат эту путёвку. Остальные будут точно так же болеть за сборную. Мы единое целое, надо думать только о команде», — добавил полузащитник.

По словам хавбека сборной России, команда уже приступила к тактическим занятиям и внимательно изучает соперников по группе.

«Посмотрели игры всех команд нашего квартета. У каждой из них есть сильные, хорошие исполнители. Будем готовиться. Кто больше всех напрягает? Наверное, это Уругвай — для меня это самая сильная команда, но с Египтом и Саудовской Аравией тоже будет тяжело. Нужно подготовиться и физически, и ментально, чтобы подойти в лучших кондициях», — резюмировал хавбек.

«Атмосфера внутри вратарского цеха помогает прогрессировать»

Как и Денис Черышев, вратарь сборной России Владимир Габулов в нынешнем сезоне успел попробовать свои силы за рубежом. Опытный страж ворот помог «Брюгге» стать чемпионом Бельгии, однако раскритиковал свои личные показатели.

«Из-за концовки сезона приехал в команду несколько позднее, но уже наверстал упущенное, проделав экстра-работу. Здесь всё хорошо. Я всегда собой недоволен, и этот сезон не исключение. Знаю, что была критика в России. Но это нормально. Я попал в новый чемпионат, новую среду, нужно было время для адаптации. Следующий чемпионат должен получиться лучше», — рассказал вратарь.

Габулов заострил внимание и на конкуренции среди голкиперов национальной команды. Помимо Владимира в расширенный состав сборной вошли Игорь Акинфеев, Сослан Джанаев и Андрей Лунёв, но одному из них не найдётся места в окончательной заявке на чемпионат мира.

«Конечно дух соперничества присутствует. Без него никак. Но внутри нашего маленького коллектива очень дружественная атмосфера, которая помогает каждому из нас прогрессировать. Мысли о том, что кто-то один не поедет на чемпионат мира, точно не посещают. По крайней мере, меня», — рассказал Владимир.

Вратарь «Брюгге» также поделился своими ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов. Но, в отличие от Дениса Черышева, он не стал желать удачи ни одному из коллективов.

«Конечно, посмотрим финальный матч, но болеть ни за кого не буду. Мы профессионалы, а не фанаты. Просто отмечу для себя индивидуальные действия лидеров двух клубов. Думаю, что матч получится зрелищным», — заключил вратарь.