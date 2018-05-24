«Не смейте проигрывать!»: братья из проморолика к ЧМ-2018 — о сборной России, футбольных предпочтениях и своей жизни

Сборная России способна выйти в плей-офф домашнего чемпионата мира. Такого мнения придерживаются братья Артём и Максим Шпинёвы — исполнители роли мальчика Саши в проморолике к заявке России на проведение мундиаля-2018. В интервью RT юные спортсмены рассказали о самых запоминающихся моментах съёмочного процесса, своих футбольных предпочтениях и изменениях в их жизни за последние восемь лет.

Любителям футбола запомнился трогательный ролик, снятый РФС для заявки на проведение чемпионата мира 2018 года. Главным героем видео стал мальчик Саша, показавший на экране не только свою впечатляющую технику владения мячом, но и пейзажи родной страны, готовящейся впервые принять у себя крупнейший турнир.

Однако немногие знают, что роль мальчика сыграли братья-близнецы Артём и Максим Шпинёвы. С момента выхода клипа прошло более восьми лет, и в преддверии мундиаля, который Россия получила в том числе благодаря им, ребята рассказали о том, как сложилась их судьба после съёмок.

— Со времени выхода ролика прошло достаточно много времени, вы заметно подросли. Что произошло в вашей жизни за этот период?

Артём: Честно говоря, ничего примечательного не случилось, мы остались теми же мальчишками, только выросли. Я продолжаю играть в футбол, брат перешёл в бокс.

— Обычно близнецы занимаются схожими видами деятельности. Как получилось, что вы выбрали разные виды спорта?

Максим: Посоветовавшись в кругу семьи, поняли, что стоит поступить именно так. У меня возникли некоторые проблемы с весом, поэтому бокс стал оптимальным решением.

— Многих интересует, почему в съёмках должны были принимать участие именно два мальчика — ведь в итоге на экране появлялся только один герой...

Артём: Такова режиссёрская задумка. Мы были тогда очень маленькими, многочасовые съёмки быстро утомляли. Именно поэтому, когда один уставал, работу продолжал другой и не было необходимости прерывать процесс.

— Кто в результате чаще появлялся в кадре?

Артём: Я, потому что Максиму пришлось пропустить часть съёмок из-за болезни.

— Как это произошло?

Максим: В фильм должен был войти эпизод, в котором я на скутере делал несколько кругов вокруг катера. Но съёмки проходили в Сочи при очень высоких температурах, в результате я получил тепловой удар, а затем ещё и отравился в гостинице.

— Когда страна победила, вы были ещё совсем маленькими. Осознавали ли тогда, к чему приложили руку?

Артём: Конечно, в тот момент мы мало понимали смысл, который несёт в себе этот ролик. Однако со временем пришло осознание того, что отчасти именно благодаря нашему ролику Россия стала хозяйкой такого крупного турнира.

— Изменили ли вас съёмки?

Артём: Многие нам задавали вопрос, поменялось ли что-то в нашей жизни, заболели ли мы звёздной болезнью. Особенно по этому поводу любили подшучивать одноклассники в школе. Но мы с уверенностью можем сказать, что ничего подобного не произошло.

— Не возникало желание продолжить актёрскую карьеру?

Максим: Нет, я бы не сказал что процесс съёмок мне понравился. Однако в своей жизни я бы точно ничего не поменял.

— Что происходило в вашей семье, когда было объявлено, что мундиаль приедет в Россию?

Артём: В тот момент мы все собрались у телевизора, с нетерпением ждали результатов голосования, хотя на следующий день у нашего дедушки был день рождения. Поэтому мы все вместе радовались, когда стало понятно, что страна станет хозяйкой чемпионата мира.

— Узнают ли вас посторонние люди?

Максим: Да, иногда узнавали, но на момент выхода ролика мы были ещё совсем детьми, поэтому на улице так часто к нам не подходили. Мне особенно запомнился момент, когда сразу после первого показа я вышел из дома и ко мне подошёл абсолютно незнакомый мужчина, спросил, я ли тот актёр из фильма. Тогда это было очень необычно. Сейчас новые знакомые также очень удивляются, что это были действительно мы, так как с того времени мы оба сильно изменились.

— Есть какой то момент в ролике, который хотелось бы переснять, потому что вам понравился процесс съёмок?

Артём: Был эпизод, когда я бежал по поезду. Съёмки проходили в Подмосковье, было крайне жарко. Но самое главное — это ощущение адреналина, когда бежишь по раскалённому металлу, перепрыгивая с крыши на крышу. Это было одновременно и страшно, и интересно.

— Что стало самым запоминающимся в съёмочном процессе?

Артём: Был момент, когда съёмки проходили в шести часах езды от Москвы. Я заснул, а когда проснулся, мы оказались в настоящей пустыне. В этом месте был обрыв, по которому мне нужно было пробежать, отдать пас актёру, а затем перебросить мяч на другую сторону. Наверное, этот эпизод и стал для меня самым необычным.

— А что для вас стало самым сложным?

Максим: Самым тяжёлым для нас обоих был финальный эпизод, местом действия которого стал стадион «Лужники». Нужно было произвести очень много технических действий, выйти на поле, разыграть мяч. Этот момент занял больше всего съёмочного времени, мы находились на площадке с девяти вечера до шести утра.

— Часто пересматриваете ролик?

Артём: Последний раз пересматривали с семьёй буквально три дня назад. Нахлынули воспоминания, захотелось вновь ощутить те эмоции.

— Не стали ли о вас чаще вспоминать связи с приближающимся чемпионатом мира?

Артём: Да, действительно, стали чаще брать интервью, приходят снимать на тренировках.

— Можете ли вы себя назвать настоящими болельщиками футбола?

Максим: Да, я бы сказал, что больше стал следить за соревнованиями, когда ушёл в бокс.

— Часто ли удаётся выбраться на стадион?

Артём: Иногда нам дают бесплатные билеты, тогда приходим поболеть на стадион. Собираемся посетить матчи чемпионата мира, если появится такая возможность.

— Как вам российский футбол в целом?

Артём: Как к плюсам, так и к минусам можно отнести его болельщиков. Иногда они могут вести себя неправильно, приносить командам проблемы, но их поддержка очень помогает.

— С кем из футболистов вы хотели бы познакомиться лично?

Артём: Конечно, как многие любители футбола, мы бы выбрали Месси и Роналду.

— А если нужно выбрать кого-то одного, это будет аргентинец или португалец?

Максим: Я бы выбрал Роналду, его игра мне больше импонирует, несмотря на то что его называют эгоистом на поле.

Артём и Максим Шпинёвы

© Алексей Куденко / РИА Новости

— Алексей и Антон Миранчуки говорили, что никогда не устают друг от друга. Что насчёт вас?

Артём: Конечно, мы иногда ссоримся, но до драк дело никогда не доходило.

— Им проще, чем другим футболистам? Ведь на поле, по сути, играет твоя половина.

Артём: Да, с родным братом всегда существует особое взаимопонимание, поэтому на поле их связка работает эффективнее.

— А если бы про Миранчуков снимали фильм с вашим участием, кто какого брата выбрал бы?

Артём: Я бы сыграл Антона. Чувствую, что мы с ним похожи как в жизни, так и на поле.

— Кто больше всего вам нравится в составе сборной России?

Артём: Мне импонирует, что руководство команды пригласило молодых игроков: Головин, братья Миранчуки. Я уверен, что у них получится добиться положительного результата.

— Как должна выступить сборная на чемпионате мира, чтобы вы ею гордились?

Артём: Хочется пожелать ребятам успехов и удачи. Думаю, из группы они должны выйти. А дальше посмотрим.

— Далер Кузяев заявил, что нужно выходить в полуфинал. Это реально?

Артём: Согласен с ним. Думаю, что да.

Максим: Я, конечно, тоже надеюсь, но мне кажется, что шансов маловато. Уже молодцами будут, если выйдут в плей-офф.

— Вам было бы интересно что-то показать иностранным болельщикам, которые приедут в Россию? Провести для них экскурсию?

Максим: Хотелось бы просто пообщаться, узнать, нравится ли им здесь.

— Как бы вы охарактеризовали Россию, если бы болельщики спросили?

Артём: У нас хорошая и гостеприимная страна, добрые люди. Уверен, что иностранцы в этом убедятся.

— За какой сборной помимо нашей будете ещё следить?

Максим: За Бразилией.

Артём: А я — за Германией.

— А как же Исландия, сотворившая сенсацию на Евро-2016?

Артём: Да, за них тоже можно поболеть. В составе нет футболистов высочайшего уровня, но все исландцы — настоящие бойцы, много работают, доказывая свою состоятельность. А болельщики умеют создать великолепную атмосферу на трибунах.

Артём Шпинёв

© Из личного архива семьи Шпинёвых

— Во время съёмок ролика вы посетили многие уголки России. Сейчас где хотели бы оказаться, на каком стадионе побывать?

Артём: Я бы съездил в Санкт-Петербург на новый стадион. Говорят, что он очень впечатляет. В остальные места тоже, но в первую очередь — Питер.

— Как вы думаете, будут ли востребованы новые спортивные объекты?

Артём: Никто не знает, что произойдёт в нашем спорте в будущем. Но я уверен, что каждому городу нужен свой стадион.

— Вы сами чувствуете, что интерес к футболу возрос в связи с чемпионатом мира? Может, в вашу академию пришло больше детей в последнее время…

Артём: Да, я заметил, что появилось много желающих играть в нашей спортивной школе, хотя, к сожалению, взять получается не всех. Дети постоянно следят за матчами, пересматривают какие-то моменты в телефонах. Футбольный бум всё-таки ощущается.

— Правда ли, что это один из самых сложных видов спорта, как говорят сами игроки?

Максим: Да, я это понял, когда перешёл в бокс и у меня появилось больше свободного времени, чем у брата.

Артём: Всё моё свободное время занимают учёба и занятия в академии. Пять дней в неделю тренируемся, а на шестой — игра. Остаётся только воскресенье, хотя я не переживаю из-за того, что гуляю меньше, чем сверстники.

— Часто ли к вам заглядывают игроки взрослого «Локомотива»?

Артём: Да, такое случается. В интернате находится медицинский кабинет, куда приходят футболисты. Мама братьев Миранчуков работает там воспитательницей, поэтому и их мы нередко встречаем.

— Как вы отпраздновали победу «Локомотива» в чемпионате России?

Артём: Где-то за минуту-две до свистка начались салюты, была сумасшедшая атмосфера. Пришло осознание того, что уже всё закончилось, а мы стали чемпионами. Если честно, до этого момента волнение не проходило.

— Вы ведь тоже часть клуба, чувствовали свою сопричастность?

Артём: Возможно, малая доля есть.

— Каким должен быть тренер, чтобы он зажёг команду и повёл за собой?

Артём: В первую очередь он должен быть жёстким, не давать расслабляться, не говорить после поражения: «Молодцы, но не получилось». Наставнику необходимо чётко указывать на ошибки, но не делать это в чересчур грубой форме.

— За счёт чего Юрию Сёмину удалось победить? Ведь в чемпионате работает много молодых специалистов, а выиграл именно он.

Артём: Он как раз в меру жёсткий, эффективно проводит тренировки. Игроки ему подчиняются и доверяют. Он является примером действительно хорошего наставника.

— Нужно ли Миранчукам уезжать в Европу, на ваш взгляд?

Артём: Смотря в какой клуб. Для них главное — постоянная практика на поле. Уезжать, чтобы сесть на лавку, никак нельзя.

Братья Шпинёвы

© Из личного архива семьи Шпинёвых

— Вы бы смогли расстаться, если бы одного из вас забрал другой клуб?

Максим: Мы бы всё равно общались. Было бы тяжело, но связь бы не теряли.

— А на тренировки друг к другу ходите?

Максим: Да, иногда Артём заглядывает, когда у него появляется свободное время после тренировок.

— А ты ходишь на игры к брату?

Максим: Если честно, нет. Только трансляцию последнего матча с «Динамо» посмотрел.

— Миранчуки — главные критики друг друга. У вас так же?

Максим: Нет, я просто скажу, что надо дальше работать. Я поддерживаю, а не ругаю.

Артём: Если честно, иногда мне всё-таки достаётся от Максима.

— К чьему мнению больше прислушиваешься? Отца, брата?

Артём: Отец — мой главный критик.

— Ваш крёстный — Вадим Евсеев. Следили ли вы за его успехами в «Амкаре»?

Артём: Честно говоря, за «Амкаром» не особо...

Максим: Но мы очень верим в Вадима.

— Сможет ли он дорасти до тренера сборной России?

Артём: Возможно.

— Как думаете, что-то изменится в нашем футболе после чемпионата мира?

Максим: Зависит от того, как выступит национальная команда.

— Какой последний матч сборной вам запомнился больше всего?

Артём: Мы смотрели товарищеский поединок Россия — Бразилия. Нам понравилось, потому что бразильцы были сильными соперниками, а наши футболисты неплохо смотрелись на их фоне.

— Что бы вы могли сказать игрокам на установке перед матчем?

Артём: Мы бы пожелали успехов, удачи...

Максим: Сказали бы: «Не смейте проигрывать!» Мне кажется, молодых игроков это должно лучше мотивировать.

— Если сборная снова выступит неудачно и на неё обрушится волна критики, что вы скажете тем людям, которые будут говорить о ней плохо?

Максим: Пусть они сами попробуют выйти на поле.

Артём: Футболисты 20 лет занимаются одним делом, а такие диванные герои только умеют по клавиатуре клацать.

— Кто лучший игрок в истории сборной России? И по спортивным качествам, и по личным?

Максим: Мне всегда нравился Егор Титов.

Артём: Я не могу никого выделить, так как в команде всегда играют высококлассные спортсмены.

— Нынешнее поколение футболистов лучше того старого, которое брало бронзу на Евро-2008 и уезжало в Европу?

Артём: Было бы интересно выпустить их вместе на поле, сравнить.

— А ваше поколение, которое ещё учится в академии?

Артём: Мне кажется, у нас больше индивидуальной игры. Всё равно каждое поколение набирает постепенно, тот же Титов в нашем возрасте смотрелся не так сильно. Мы берём что-то от старших товарищей и совершенствуем свою собственную технику.

— За счёт чего держатся совсем уже взрослые Месси и Роналду?

Артём: Их действия на поле дошли до полного автоматизма за всё время, что они в спорте. Каждую передачу могут отдать не глядя.

— А в России когда-нибудь появится подобный уникум?

Артём: Возможно, он уже где-то есть, но пока не достиг такого возраста, чтобы показать весь потенциал. Но через пять лет мы увидим надежду нашего футбола во всей своей красе.

— Если в следующий раз от вас будет зависеть что-то большое и хорошее в России, вы согласитесь это сделать?

Максим: Конечно, и пусть это будет связано не только с футболом.

Полное интервью смотрите на сайте RTD.