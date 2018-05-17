Футболист «Локомотива» Фернандеш включён в состав сборной Португалии на ЧМ-2018

Пресс-служба Федерации футбола Португалии (FPF) опубликовала состав национальной команды на чемпионат мира 2018 года, который пройдёт в России.
В список из 23 игроков вошли:
— голкиперы: Антони Лопеш, Бету, Руй Патрисиу;
— защитники: Бруну Алвеш, Седрик Суареш, Жозе Фонте, Мариу Руи, Пепе, Рафаэл Геррейро, Рикарду Перейра, Рубен Диас;
— полузащитники: Адриен Силва, Бруну Фернандеш, Жоау Мариу, Жоау Моутинью, Мануэл Фернандеш («Локомотив»), Вильям Карвалью;
— нападающие: Андре Силва, Бернарду Силва, Криштиану Роналду, Желсон Мартинш, Гонсалу Гедеш, Рикарду Куарежма.
Другой футболист «Локомотива» Эдер, который был в расширенном составе, в итоговый список не попал.
На групповом этапе чемпионата мира по футболу в России сборная Португалии сыграет с командами Испании, Марокко и Ирана.
Ранее сборная Франции огласила состав на чемпионат мира по футболу 2018 года в России.