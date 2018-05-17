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Сборная Франции огласила состав на чемпионат мира по футболу 2018 года в России

17 мая 2018, 21:44
Сборная Франции огласила состав на чемпионат мира по футболу 2018 года в России
Mladen ANTONOV / AFP

Тренерский штаб сборной Франции по футболу опубликовал состав национальной команды на чемпионат мира 2018 года, который пройдёт в России, передаёт пресс-служба федерации.

В список из 23 основных футболистов вошли: 

— голкиперы: Уго Льорис, Стив Манданда, Альфонс Ареола; 

— защитники: Джибриль Сидибе, Бенжамен Павар, Рафаэль Варан, Преснель Кимпембе, Адиль Рами, Самуэль Юмтити, Лукас Эрнандес, Бенджамин Менди; 

— полузащитники: Поль Погба, Н'Голо Канте, Корентен Толиссо, Блез Матюиди, Стивен Н'Зонди, Тома Лемар; 

— нападающие: Килиан Мбаппе, Оливье Жиру, Антуан Гризманн, Усман Дембеле, Набиль Фекир, Флорьян Товен.

В расширенный список на случай травм также попали Виссам Бен Йеддер, Кингсли Коман, Бенуа Костиль, Матье Дебюши, Лукас Динь, Александр Ляказетт, Антони Марсьяль, Адриан Рабьо, Мамаду Сако, Мусса Сиссоко, Курт Зума.

На групповом этапе чемпионата мира сборная Франции сыграет с Австралией, Перу и Данией.

Ранее сообщалось, что футболист «Локомотива» вошёл в расширенный состав сборной Перу на ЧМ-2018.

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