Футболист «Локомотива» вошёл в расширенный состав сборной Перу на ЧМ-2018

Пресс-служба сборной Перу опубликовала расширенный состав национальной команды на чемпионат мира по футболу 2018 года в России.

В список из 24 игроков включены: голкиперы — Педро Гальесе, Карлос Каседа, Хосе Карвальо; защитники — Луис Абрам, Луис Адвинкула, Мигель Араухо, Альдо Корсо, Нильсон Лойола, Кристиан Рамос, Альберто Родригес, Андерсон Сантамария, Мигель Трауко; полузащитники — Педро Акино, Вильдер Картахена, Кристиан Куэва, Эдисон Флорес, Серхио Пенья Флорес, Ренато Тапия, Йосимар Йотун; нападающие — Паоло Уртадо, Энди Поло, Андре Каррильо, Рауль Руидиас и Джефферсон Фарфан («Локомотив»).

A la fecha, esta es la lista provisional de jugadores de Perú para Rusia 2018 y sobre la cual el Profesor Gareca hablará hoy en conferencia. pic.twitter.com/JI9teYzlk4 — Selección Peruana (@SeleccionPeru) 16 мая 2018 г.

Соперниками сборной Перу на групповой стадии чемпионата мира станут команды Дании, Франции и Австралии.

Ранее тренерский штаб сборной Англии по футболу огласил расширенный состав на ЧМ-2018.