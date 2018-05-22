В РФС заверили, что массовых столкновений болельщиков на ЧМ-2018 не будет

Начальник отдела по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза (РФС) Алексей Толкачёв дал оценку публикации английских фанатов, угрожающих устроить «третью мировую войну» на чемпионате мира 2018 года по футболу.

«Конечно, это может быть и провокацией, и бравадой. Совершенно точно можно сказать, что на территории России каких-то массовых столкновений или хулиганских выходок не будет. Единичные случаи, конечно, исключать не стоит», — приводит слова Толкачёва «Спорт-Экспресс».

Он предположил, что эти угрозы английских фанатов так и останутся лишь словами.

Ранее председатель комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв выразил уверенность, что в России смогут обеспечить безопасность во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года.